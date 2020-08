Bei Ebay verhökert: Ostsee-Fossilien und Sand von Vorpommerns Stränden

Sassnitz

In Vorpommern gibt es Fossilien sprichwörtlich wie Sand am Meer. Die OZ fragte Manfred Kutscher, was an Strände gefunden werden kann und sprach mit dem international anerkannten Amateur-Paläontologen aus Sassnitz über Sammelleidenschaft und Kommerz.

Ob auf Rügen, Usedom oder Fischland-Darß-Zingst – der Blick von Spaziergängern an den Stränden ist häufig nach unten gerichtet. Es wird mit Füßen gescharrt, mit den Händen Stein für Stein beiseite geräumt. Die Leute sind auf der Suche – vor allem nach dem auch „Gold des Meeres“ genannten Bernstein oder Fossilien. Jeder will einen Schatz mit nach Hause nehmen. Lässt der Anblick ihr Herz vor Freude schneller schlagen?

Sammeln kann Leidenschaft wecken. Wer nach Fossilien sucht und fündig wird, will womöglich wissen, was es ist, woher sein Fund stammt und wie er entstanden ist. Wenn dadurch das Interesse für die Geologie und Paläontologie geweckt wird, freut mich das natürlich.

„So ein Fossil kann zum Beispiel auf Usedom gefunden werden“, sagt Manfred Kutscher und zeigt aus seiner Sammlung einen Trilobiten. Der Gliederfüßer aus dem Ordovizium hat immerhin rund 450 Millionen Jahre auf dem Buckel. Quelle: Udo Burwitz

Ihr Interesse für die beiden Wissenschaften wurde schon zu Kindertagen geweckt und für Sie zur Berufung. Sie engagieren sich dafür, andere dafür zu begeistern. Sie gelten als „Vater“ von Europas einzigem Kreidemuseum in Gummanz auf Rügen, leiten Fossilien-Exkursionen, halten Vorträge und haben bereits Bücher darüber geschrieben. Was macht die Faszination am Sammeln und Forschen aus?

Es gibt einen gravierenden Unterschied zu anderen Hobbys. Nehmen wir zum Beispiel die Philatelie oder Numismatik: Bei Briefmarken oder Münzen ist alles schon mal da gewesen. Wer Fossilien sammelt und fündig wird, hat die Chance, etwas Einzigartiges in der Hand zu halten, den Reiz des völlig Neuen zu erleben – wie übrigens auch bei anderen Naturhobbys.

Ist Vorpommern denn reich an solchen Unikaten?

Vielleicht nicht an Unikaten, aber buchstäblich steinreich. Ganz Norddeutschland ist ein Geschiebegebiet. Alles, was wir hier an Gesteinen finden, stammt aus Skandinavien oder dem Untergrund der Ostsee. Es wurde dort durch tektonische Bewegungen zum Beispiel die Eiszeiten abgetragen und bei uns abgelagert. Damit verbunden ist ein Phänomen: Wir können den Dänen und Schweden heute sagen, was sie sozusagen mal vor ihrer Haustür hatten, heute aber nicht mehr dort vorhanden ist. Mit diesen transportierten Sedimentgesteinen – nur die enthalten Fossilien – ist auch das vergangene Leben aus zig Millionen Jahren vor unserer Haustür gelandet. An Vorpommerns Stränden sind die Überreste aus sechs Perioden der Erdgeschichte zu finden. Das sind Kambrium, Ordovizium und Silur, die zum Erdaltertum gehören, sowie Jura, Kreide und Tertiär, die zum Erdmittelalter und der Neuzeit gehören. Wobei Neuzeit nicht mit heute gleichzusetzen ist. Das Tertiär (jetzt auch als Paläozän bezeichnet) als jüngste der angeführten Perioden endete schon vor etwa 2,6 Millionen Jahren.

Wer Spaziergänger an den Stränden beobachtet, sieht vorwiegend gefundene Donnerkeile oder Bruchstücke davon sowie Hühnergötter in deren Taschen wandern. Was wird in der fossilen Schatzkammer Vorpommern noch so alles entdeckt?

Wir führen im Kreidemuseum Gummanz ja auch Fossilienbestimmungen durch. Die Nachfrage ist groß. Am häufigsten kommen die Leute mit gefundenen Kreidefossilien wie Armfüßer, größtenteils im Feuerstein. Ganz wenige Funde wie Muscheln, Schnecken und Seeigel stammen aus jüngeren Schichten wie dem Tertiär. Auch Armfüßer aus dem Erdaltertum vor über 400 Millionen Jahren sind dabei. Der wissenschaftliche Name dieses Tierstamms lautet Brachiopoda. Armfüßer gibt es übrigens heute noch. Pflanzenfossile werden zumeist nur als sogenannter Häcksel, also Bruchteile der Pflanze, gefunden. Die stammen vorrangig aus dem Jura der Insel Bornholm.

Kann der Umfang des konservierten Lebens aus grauer Vorzeit an Vorpommerns Küste exakt in Zahlen gefasst werden?

Jemand hat das mal versucht hochzurechnen. Dem Ergebnis zufolge könnten ungefähr 600 000 Tier- und Pflanzenarten gefunden werden. 1400 Arten sind es allein für die Kreidezeit. Davon können wir allerdings nur 200 bis 300 Arten mit bloßem Auge sehen.

Apropos Donnerkeil und Hühnergott. Wissen Sie, warum die so heißen und wie die Löcher in die als Hühnergott bezeichneten Feuersteine kommen?

Man hat sich früher vorgestellt, dass die Donnerkeile bei Blitzen in den Boden eingeschlagen sind. So sind die versteinerten Innenskelette der ausgestorbenen Tintenfische, wissenschaftlich Belemniten genannt, zu ihrem Namen gekommen. Mehrere Erklärungen gibt es für den Hühnergott. Mir ist dazu die gleichnamige Geschichte von Jewgenij Jewtuschenko bekannt, die im Kaukasus spielt. Dort wurden die Steine mit Loch den Hühnern als Legeanimation ins Nest gelegt. Nun zum Entstehen der Löcher in den Steinen: Dafür müssen wir eine Zeitreise zurück ins Kreidemeer unternehmen. Im Meeresboden lebten alle möglichen Lebewesen. Die haben das Sediment gefressen, die organische Substanz konsumiert und den Rest ausgeschieden – komprimierte Hinterlassenschaften. Traf die in die Kreide eindringende Kieselsäure, aus denen sich die Feuersteinknollen gebildet haben, darauf, konnte sie da nicht eindringen. Das Material wurde einfach umschlossen. Erst am Strand wird diese Kreide aus dem Feuerstein ausgewaschen. Der Stein bekommt sein Loch.

Zurück zur Sammelleidenschaft: Etliche Fundstücke landen offenbar nicht nur in der heimischen Vitrine. Wer die Online-Plattform Ebay aufruft, kann sich den Spaziergang an Vorpommerns Stränden auch sparen. Dort wird Sand aus Zingst oder Binz für 8,99 Euro plus Versand angeboten. Auch Fossilien aus der Region finden sich zuhauf für wenige Euro. Droht uns der Ausverkauf?

Soziale Medien und die Aussicht auf ein paar Euro bestimmen heute leider das Sammeln von Fossilien mit. Der Kommerz hat Einzug gehalten. Gesammelt wird nur, was attraktiv ist. Auf Usedom und den anderen Geschiebestränden zum Beispiel sind es die vor allem Trilobiten, Seeigel in den Gebieten mit Kreide und Ammoniten in Süddeutschland. Mit Leidenschaft und Interesse an Geologie und Paläontologie hat das wenig zu tun. Gesammelt werden die fossilen Skelettteile der Tiere. Doch wozu brauche ich das x-te Stück der gleichen Art? Viel interessanter wäre es doch, eine einzelne Tiergruppe, zum Beispiel Armfüßer zu sammeln. Dann wäre es eine gute Sammlung, auch mit wissenschaftlichem Wert und der Reiz des völlig Neuen wahrscheinlicher.

Begründer des Kreidemuseums Rügen Manfred Kutscher, Jahrgang 1943, ist international anerkannter Amateur-Paläontologe. Er gilt als „Vater“ des Kreidemuseums Rügen. Das hob er mit weiteren Enthusiasten vor 15 Jahren im ehemaligen Kreidewerk Gummanz aus der Taufe. Noch heute engagiert er sich im „Verein der Freunde und Förderer des Nationalparks Jasmund“, der Träger der musealen Einrichtung ist. Für sein Engagement wurde er bereits mit der „Ehrennadel des Landes MV für besondere Verdienste im Ehrenamt“ ausgezeichnet. Europas einziges Kreidemuseumin Gummanz zeigt, wie die Insel Rügen entstanden ist, die Geschichte des Kreideabbaus und eine umfangreiche Fossiliensammlung. Ein Besuch ist derzeit täglich von 10 bis 17 Uhr möglich. Das Deutsche Bernsteinmuseum in Ribnitz-Damgarten ist in Sachen „Gold des Meeres“ die richtige Adresse. Es hat aktuell täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Haben Sie so eine Sammlung?

Manfred Kutscher schmunzelt: Ich habe mein Haus um mein Arbeitszimmer drumrum gebaut. Allein bei den Seeigeln habe ich in den zurückliegenden Jahrzehnten eine Sammlung mit über 800 Arten zusammengetragen. Zwei Drittel habe ich davon inzwischen aber an die Universität Göttingen gegeben – zu wissenschaftlichen Zwecken.

Spüren Sie denn auch die kommerziellen Auswüchse beim Sammeln?

Auf jeden Fall. 1966 habe ich hier auf Rügen zwischen 30 bis 50 Seeigelreste in einer Stunde gefunden. Heute brauche ich 30 bis 50 Stunden, um einen Seeigelsteinkern zu finden.

Was kann gegen die Sammelwut im Zeichen des schnöden Mammons unternommen werden?

Dem kann eigentlich nur durch Aufklärung begegnet werden. Dafür haben wir vor 15 Jahren das Kreidemuseum Rügen aus der Taufe gehoben und im ehemaligen Kreidwerk Gummanz etabliert. Dort ist Rügens Erdgeschichte nicht nur archiviert, sondern auch in den Kontext gestellt mit fossilen Funden. Dieser Zusammenhang weckt echtes Interesse. Dafür werde ich im September auch einen Fossilienkurs an der Kreisvolkshochschule in Bergen geben und am Tag des Geotops, dem 20. September, die Führung einer Exkursion von Sassnitz entlang eines kurzen Teils der Kreideküste übernehmen.

Von Udo Burwitz