Hildebrandshagen

„Ich bin ein kleiner Brieftaubenzüchter“, sagt Berthold Zoch von sich. Mit gerade einmal 100 Tieren zählt sich der Hildebrandshagener selbst zu dieser Kategorie. Im Winter seien es gar nur 85 bis 90 Tauben, die in seinen Schlägen am Haus gurren.

Taubenvirus gepackt

Seit 1996 hat Berthold Zoch das „Taubenvirus wieder gepackt“, wie er selbst sagt. Als Kind und Jugendlicher beschäftigte er sich schon einmal mit diesem Hobby, zwischendurch gab es dann mit Arbeit und Familie Wichtigeres. Brieftauben oder Reisetauben – Berthold Zoch ist es egal, wie seine Tiere heutzutage genannt werden. Er liebt die Tauben, aber auch die Erfolge, die er mit ihnen als Mitglied der Reisevereinigung Greifswald-Grimmen e.V. hat. Und besonders liebt er es, auf dem Podest vor seinem Taubenstall am Haus zu stehen, in die Ferne zu schauen und zuzusehen, wie die Tauben wieder zu ihm nach Hause finden.

Berthold Zoch Quelle: Almut Jaekel

Zweimal täglich sollten die Tauben in der Saison – also von Mai bis September trainieren. Das sei kaum möglich, wenn man arbeiten geht. Die Alttauben etwa bis Ende Juli, danach sind bis Mitte September die Jungtauben an der Reihe, erklärt der Züchter.

Hohe Temperaturen verhindern Flüge

Die hohen Temperaturen machen auch den Brieftaubenzüchtern und vor allem ihren Tieren zu schaffen. Deshalb wurde bereits am vergangenen Wochenende der sogenannte Endflug über 650 Kilometer abgesagt. „Für eine Verbandsauszeichnung braucht man bestimmte Erfolge“, erklärt Zoch. Dreimal müssen die Tiere die 400-Kilometer-Strecke, zweimal die 500- und einmal die 650-Kilometer-Strecke absolvieren“, erläutert er die sportlichen Aspekte. Da auch schon 2018 die lange Distanz aufgrund der Witterung ausfallen musste, werden wahrscheinlich die Bedingungen verändert, sagt er. Bei hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius wie sie während der letzten Tage herrschten, werden Trainings- und Distanzflüge aus tierschutzrechtlichen Bestimmungen untersagt.

Verband beschäftigt Meteorologen

Der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter beschäftigt eigens einen Meteorologen, der unter anderem dafür sorgt, dass tierschutzrechtliche Belange eingehalten werden. Nicht nur die vorhergesagten Temperaturen spielen dabei eine Rolle, erklärt Zoch. Wichtig ist auch, ob Nebel angekündigt ist. Denn bei Nebel können sich die Tauben nicht richtig orientieren. So erzählt Bertold Zoch von einem Flug über die 550-Kilometer-Distanz, der für seine teilnehmenden 50 Tauben 4,5 Stunden dauerte, und einen anderen über die gleiche Strecke, für den die Tiere aber 7,5 Stunden brauchen. Es war starker Nebel. Zoch: „Einige brauchten sogar zehn Stunden.“

Wenn eine Taube verloren geht

Es komme auch schon mal vor, dass eine Taube verloren geht, erzählt er. Aber bei ihm selten. Einmal bekam er sieben Tage nach einem Flug aus Apeldoorn in den Niederlanden aus Thüringen Bescheid, dass sich seine vermisste Taube dorthin verflogen hatte. „Sie ist viel zu weit geflogen“, sagt Zoch. Über einen Bekannten aus Thüringen, der in Zingst Urlaub machte, ist die Taube wieder nach Hildebrandshagen zurückgekehrt. „Ich habe mich riesig gefreut“, sagt der Züchter.

Ob die Tauben aber wirklich nach Sicht fliegen, sei gar nicht bewiesen, plaudert Zoch weiter. Einige meinen, sie würden sich an der Sonne orientieren, andere, dass das Magnetfeld der Erde auf ihren Flug Einfluss habe – auf jeden Fall würden sie bei Nebel die Orientierung verlieren.

72 Preise hat Berthold Zoch bereits für die Erfolge seiner Tauben gewonnen. Bis zu zehn Jahre alt können sie bei ihm werden. „Ich habe schon mal überlegt, ein Altenteil für meine Tauben zu bauen, wenn sie nicht mehr so leistungsfähig sind.“, erzählt Zoch. Aber dann würden es ja immer mehr Tiere und damit auch immer mehr Arbeit werden. Die ihm liebsten allerdings dürfen bleiben.

Almut Jaekel