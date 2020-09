Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen wird am Dienstag nicht gestreikt

Bergen/Stralsund

Entwarnung für Schüler, Eltern und Werktätige in Vorpommern-Rügen: Der öffentliche Nahverkehr auf der Straße wird am Dienstag nicht still stehen, die Busse fahren. Bei der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) wird nicht gestreikt. Das teilt Michael Lang, Sprecher des kreiseigenen Nahverkehrsbetriebes, am Montag mit.

Die Gewerkschaft Verdi hat für den 29. September bundesweit zu einem Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen, um ihre Forderungen nach einheitlichen Arbeitsbedingungen zu unterstreichen. „Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen ist davon nicht betroffen“, so Lang.

Anzeige

Busse verkehren nach Fahrplan

Die VVR beteilige sich nicht an dem Warnstreik, weil es im Unternehmen tarifliche Besonderheiten gebe, begründet der Unternehmenssprecher. Details wollte er nicht nennen. „Wir sind froh, dass im Betrieb nicht gestreikt wird. Die Busse werden am Dienstag im gesamten Bediengebiet laut Fahrplan verkehren“, kündigt Michael Lang an.

Mit dem bundesweiten Aufruf zum Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr für Dienstag will die Gewerkschaft im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes nach zwei ergebnislosen Runden den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Von OZ