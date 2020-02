Beim HSV Grimmen wird jetzt auch geturnt 

Grimmen

Hüftaufschwung am Reck, anschließend rausdrücken und mit gestrecktem Knie über die Reckstange, um dann mit dem Knieumschwung das nächste Element einzuleiten. Na, weckt dies Erinnerungen an den Sportunterricht? Mit mehr oder weniger Erfolg musste jeder Schüler diese Übungen absolvieren. Während so mancher bei den verschiedensten Elementen der Verzweiflung nahe war, hatten andere bei den grazilen Bewegungen sehr viel Spaß. So auch 14 Mädchen, die sich seit einigen Monaten intensiver mit dem Thema „Geräteturnen“ beschäftigen. Der Hintergrund: Beim Handballsportverein in Grimmen gibt es bereits seit 2018 diese Abteilung. Ohne groß Werbung zu machen, hat sich im Schatten der Handballer diesbezüglich so einiges getan. Die OSTSEE-ZEITUNG schaute nun bei einer Trainingsstunde vorbei und war überrascht, was die jungen Damen in dieser kurzen Zeit bereits gelernt haben.

Silke Griwahn : „Nach dem Kindersport wollten viele Mädchen weiterturnen“

Ohne großes Aufsehen zu erwecken, startete die Gruppe im Jahr 2018 auf Wunsch vieler Kinder. „Diese hatten zuvor bei Nicole Schacht beim Kindersport teilgenommen. Dort wurde auch viel geturnt“, sagt Trainerin Silke Griwahn und beschreibt: „Als die Mädchen dann zu alt für den Kindersport wurden, jedoch durch den Schulsport weiterhin Interesse am Turnen hatten, kam Nicole Schacht auf mich zu.

Silke Griwahn, die in Ribnitz-Damgarten viele Jahre leistungsmäßig turnte und in dieser Zeit auch als Übungsleiterin tätig war, überlegte nicht lange und eröffnete beim HSV Grimmen die Abteilung „Geräteturnen“. „Wir haben bis dato nicht viel Werbung gemacht, weil ich lange Zeit als Trainerin alleine war, und die Kinder beim Geräteturnen natürlich viele Hilfestellungen brauchen, wodurch man mit kleinen Gruppen arbeiten muss.

Trotzdem zählt die Gruppe bereits 14 Mitglieder, die mit Spaß und jeder Menge Ehrgeiz bei der Sache sind. „Wir lernen ganz viele Elemente“, sagt Meta Mockschan (8). „Am besten gefallen mir die Übungen am Boden. Ich kann jetzt schon eine richtig gute Rolle vorwärts“, ist Lina Drescher (7) stolz.

Lotte Möller mit einer Standwaage auf dem Schwebebalken. Quelle: Raik Mielke

Thomas Hagemann : „Es bereichert unseren Verein“

Und nicht nur bei den Turnerinnen ist die Freude groß. „Wir sind sehr stolz, dass Silke Griwahn diese Abteilung ins Leben gerufen hat“, sagt Thomas Hagemann. Der Vorsitzende des HSV Grimmen sieht die Geräteturngruppe als enorme Bereicherung an. „Neben Handball und Seniorensport bietet diese Gruppe nun ein weiteres Betätigungsfeld für sportlich begeisterte Leute an“, sagt er.

Interessant zudem, die meisten Mädchen aus der Turngruppe spielen zudem Handball. „Ich denke jedem ist klar, dass das Turnen eine super Grundlagensportart ist. Als Verein werden wir die Abteilung bestmöglich unterstützen“, verspricht Hagemann.

Der HSV Grimmen hat derzeit rund 400 Mitglieder. „Wir sind sehr gut aufgestellt und freuen uns nun eine weitere Sportart anbieten zu können“, sagt der Vorsitzende.

Nach dem Kindersport, bei dem bereits viel geturnt wurde, wollte Stine Schacht unbedingt weiter machen. Daraus entstanden ist die Abteilung Turnen beim HSV Grimmen. Quelle: Raik Mielke

Turnerinnen gesucht: Verein lädt zum Probetraining ein

Und die noch ziemlich junge Abteilung „Gerätturnen“ möchte nun weiter wachsen. Am 27. Februar, 16.30 – 18 Uhr, sind interessierte und talentierte Mädchen der Jahrgänge 2013 und 2014 zu einem Probetraining in die Sporthalle des Gymnasiums eingeladen. „Die Kinder sollten Lust auf Bewegung haben, ein gewisses Talent mitbringen und auch Spaß haben, sich körperlich anzustrengen“, beschreibt Silke Griwahn die Anforderungen. Zurzeit trainieren zwei Gruppen einmal wöchentlich für jeweils 90 Minuten. Die Turnerinnen erlernen an den verschiedenen Geräten einzelne Turnelemente: auf dem Boden, auf der Bank oder dem Schwebebalken, am Reck oder Stufenbarren, am Kasten oder Pferd und auf dem Minitramp. Aber auch das Aneignen von Kraft und Beweglichkeit sowie die Schulung von Koordination, Haltung und Körpergefühl sind für das Turnen von enormer Bedeutung. „Beim Probetraining können sich die Kinder ausprobieren, feststellen, ob ihnen das Training Spaß macht und gleichzeitig schauen wir, ob das Kind geeignet ist und in unsere Gruppe passt“, erklärt die Trainerin.

Anmeldungen für das Probetraining nimmt die Geschäftsstelle des HSV Grimmen per E-Mail unter info@hsv-grimmen.de entgegen.

Trainerin Silke Griwahn bringt den Mädchen die Grundelemente an den verschiedenen Geräten bei. Hier Stine Schacht am Reck. Quelle: GRM

