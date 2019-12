Beim Tanken in Eile: Pkw-Fahrer vergisst Zapfpistole in Tanköffnung

Klevenow

Einen Schaden von circa 1200 Euro verursachte am Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Pkw-Fahrer an der Star-Tankstelle am Gewerbestandort „Pommerndreieck“ bei Klevenow. Er war losgefahren, ohne zuvor die Zapfpistole aus der Tanköffnung des Wagens zu nehmen. Dadurch beschädigte er nicht nur seinen eigenen Wagen und die Zapfsäule, sondern auch einen weiteren Pkw.

Der Pkw-Fahrer aus Hessen war wohl in Eile. Wie die Polizei informiert, ging er schon während des Tankvorgangs in die Tankstelle. Wieder bei seinem Pkw, hatte er wohl vergessen, dass die Zapfpistole noch in der Tanköffnung des Wagens steckte. Er fuhr los.

Beim Losfahren riss der Tankschlauch aus der Säule, der dann einen VW Golf traf und diesem eine Delle in der Tür verpasste.

Von Anja Krüger