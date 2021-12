Wittenhagen

Das Kaufverhalten hat sich in den vergangenen knapp zwei Corona-Jahren verändert. Mathias Scheunemann ist Prokurist sowie Vertriebs- und Niederlassungsleiter der Bela Handels GmbH & Co. KG – einem Lebensmittelgroßhändler – und weiß, wovon er spricht.

Zwar sind die anfänglichen Hamsterkäufe von Klopapier und Nudeln aus dem Frühjahr 2020 längst Geschichte, aber die Waren des täglichen Bedarfs landen jetzt anders in den Einkaufswagen der Kunden. „Sie sprinten nicht mehr von einem Schnäppchen zum anderen“, sagt Scheunemann. Sie würden nachhaltiger kaufen und regionaler. „Und sich nicht mehr drei bis vier Mal pro Woche zum Einkaufen aufmachen, sondern gleich für eine längere Zeit alles mitnehmen“, sagt er. „Viele machen es sich aus Mangel an anderen Gelegenheiten zu Hause gemütlich – mit einem hochwertigen Stück Fleisch, mit gutem Wein, wofür sie auch bereit sind, mal etwas mehr Geld auszugeben“, so Scheunemann.

210 Mitarbeiter in Wittenhagen

Weil eben mehr zu Hause als in Kantinen, Restaurants und unterwegs konsumiert wird, habe sich der Lebensmittelgroßhandel während der Pandemie gut entwickelt. Als Corona-Gewinner will Scheunemann die Bela und auch die anderen Großhändler aber nicht sehen – zu viele Einschnitte gebe es in dieser Zeit, zu groß seien auch die Belastungen aufgrund von Überstunden für seine Mitarbeiter. Scheunemann: „Aber wir haben hier am Standort profitiert, das veränderte Kaufverhalten hat sich in den Aufträgen der Einzelhändler an uns positiv widergespiegelt.“

Etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt Bela in Wittenhagen. Das sind mehr als vor Corona, damals waren es 190. Wenn es knapp werde, sei auch mal der eine oder andere Leiharbeiter dabei, aber grundsätzlich versuche das Unternehmen, eigene Kräfte zu finden.

Eine Möglichkeit dafür ist die eigene Lehrlingsausbildung. Ausgebildet werden Großhandelsfachleute, Kraftfahrer, Fachlageristen oder Fachkräfte für Lagerlogistik. Azubis in spe seien willkommen, betont Mathias Scheunemann.

Gute Leute stehen nicht vor der Tür

Denn der Fachkräftemangel ist auch in Wittenhagen spürbar: „Gute Leute stehen nicht vor der Tür“, sagt Mathias Scheunemann. Und so ein Lagerist, der beim Lebensmittelgroßhändler tätig ist, müsse schon was leisten. Beim Ware Bewegen und Zusammenstellen sei vor allem körperliche Arbeit gefragt. „Dafür muss man gebaut sein“, sagt der Chef, betont aber auch: „Wer fleißig ist, kann bei uns gutes Geld verdienen“. Denn zum Grundlohn, der übertariflich gezahlt werde, gebe es außerdem Leistungsprämien und tarifliche Zuschläge für die Kommissionierer. Auch deshalb, und weil mit den Mitarbeitern und der lokalen Politik eine gute Basis gefunden ist, gebe es eine gute Zusammenarbeit in Wittenhagen. Andere Betriebe hätten weitaus größere Probleme mit dem gegenwärtigen Fachkräftemangel als Bela, so Scheunemann.

Bela Wittenhagen 700 Kunden beliefert die Bartels-Langness Unternehmensgruppe, davon allein 250 in Mecklenburg-Vorpommern. In Wittenhagen existiert der Standort seit 1991. Heute ist Bartels-Langness eine der letzten privaten Lebensmittel-Großhandlungen und zählt zu den Top 15 des Lebensmittelhandels in Deutschland. Das Unternehmen wird in vierter Generation geführt. Mit über 16 000 Mitarbeitern gehört es zu den größten Arbeitgebern im Norden. Das Stammgeschäft ist der Lebensmittelgroß- und -einzelhandel. Zur Bela gehören unter anderem über 80 Famila-Warenhäuser und mehr als 30 Markant-Märkte in Norddeutschland. Darüber hinaus werden 1500 selbstständige Einzelhändler und Tankstellen beliefert.

Schwieriger sei das bei den Kraftfahrern, die die Ware zum Einzelhandel bringen. Unterwegs sind sie unter anderen zu den Famila- und Markant-Märkten im Norden oder bis nach Sachsen, wo sie in Dresden beispielsweise eine Konsum-Kette versorgen. Zusätzlich beliefert Bela als freier Lebensmittelgroßhändler Tankstellen, eignergeführte Drogerien, Getränkemärkte, zahlreiche kleine Dorfläden in MV und Brandenburg, aber auch stattliche Supermärkte in Berlin.

Doch auch bei den Kraftfahrern sei der Wittenhäger Standort noch nicht so in der Bredouille, dass jeder Bewerber genommen werden müsse. Aber es gebe Engpässe. 30 eigene Kraftfahrer sind für Bela unterwegs, dazu kommen in Spitzenzeiten – wie beispielsweise jetzt im Weihnachtsgeschäft – Fremdfirmen. Und diese Spediteure hätten größere Probleme, ihre Fahrzeuge zu besetzen und „so sind auch wir indirekt vom Fahrermangel betroffen“, sagt Scheunemann.

12 000 Artikel auf Lager

40 Lkw verlassen täglich den Hof der Firma in Wittenhagen – an Bord vor allem klassische Lebensmittel, aber auch Drogeriewaren. Mehr als 12 000 Artikel gehören zum Sortiment. Scheunemann: „Die Regale sind voll, wirkliche Engpässe wird es nicht geben.“ Es könne passieren, dass von einigen Artikel mal die eine oder andere Sorte kurzfristig nicht vorrätig sei, aber dann könne man auf eine andere ausweichen, rät er von Hamsterkäufen ab.

„Wir fühlen uns dem Standort verpflichtet und werden entsprechend investieren“, blickt Scheunemann in die nahe Zukunft. Die kostenintensive Modernisierung der Kühltechnik beispielsweise sei 2022 geplant – unter anderem auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.

Für die meisten Bela-Mitarbeiter gehören Kontakte zu Kunden und Kraftfahrern täglich zum Job. Deshalb seien sie beim Einhalten der Corona-Schutzregeln besonders gefordert. „Mein Dank gilt den Mitarbeitern dafür und für ihren Zusammenhalt in dieser Zeit“, sagt Mathias Scheunemann.

Testen direkt im Betrieb

Froh ist er über die gute Impfquote seiner Mitarbeiter. Wie hoch sie genau ist, verrät er allerdings nicht. „Wir bieten auch allen Nichtgeimpften in der Firma an, sich, über die kostenlosen Tests zweimal pro Woche hinaus, hier gegen einen kleinen Obolus testen zu lassen. „Und wer einmal geimpft ist, braucht nichts mehr zu zahlen“, erklärte er einen Anreiz der Firma fürs Impfen. Im Unternehmen werde dezentral in den Abteilungen getestet.

So würden keine langen Wartezeiten und auch keine Ansammlungen entstehen. Scheunemann: „Wir haben übrigens schon seit Wochen auf Testungen gesetzt. Ich finde die jetzigen Regelungen mit 3G in den Betrieben richtig und gut. Das gibt uns Sicherheit“, sagt Scheunemann. Und auch, wenn dadurch und durch 2G-plus-Vorkehrungen das Leben derzeit wieder für einige eingeschränkt würde, sei die Vorgehensweise im Land in Ordnung, betont er und ist überzeugt, dass Corona anders nicht in den Griff zu bekommen sei.

Von Almut Jaekel