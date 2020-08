Splietsdorf

Am späten Dienstagabend um 23.56 Uhr stellten die Polizisten des Grimmener Reviers den berauschten Fahrer eines Transporters fest. Der 40-Jährige war in Splietsdorf unterwegs, als die Beamten eine Routinekontrolle durchführten. Ein Drogentest ergab, dass der Mann unter Einfluss von THC am Steuer saß. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Sie gibt Aufschluss über die THC-Konzentration im Blut. Erst nach der Auswertung kann ein Strafmaß festgelegt werden.

Von Carolin Riemer