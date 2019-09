Am Samstagabend lieferte sich ein 20-Jähriger aus der Gemeinde Wittenhagen eine Verfolgungsjagd unter anderem durch die Gemeinde Süderholz. Erst in Vorbein wurde er gestoppt. Der junge Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. In Vorbein ging den Beamten dann noch ein Alkoholsünder ins Netz