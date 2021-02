Berghof bei Grimmen: Haus steht in Flammen

Berghof

Ein Einfamilienhaus in Berghof ist in der Nacht zum Dienstag abgebrannt. Um 2.50 Uhr in der Nacht seien die umliegenden Wehren alarmiert worden. Insgesamt waren etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort.

Grimmener Drehleiter vor Ort

„Das Gebäude stand im Vollbrand“, sagt Grimmens Wehrführer Olaf Clasen. Die Wehr aus der Trebelstadt war allerdings erst gegen 4.15 Uhr hinzugefordert worden, um mit der Drehleiter gegen das Feuer zu kämpfen. Dabei sei es dann vorwiegend um die Restablöschung gegangen, erklärt Clasen. Bei dem gegenwärtigen Schnee und der Glätte sei das mit der Drehleiter weitaus sicherer als ohne.

Das Haus wurde zur Zeit von seinen Besitzern umgebaut. Der Brandursachenermittler wird seine Arbeit vor Ort aufnehmen.

Von Almut Jaekel