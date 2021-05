Berghof

Berghof ist das kleinste Dorf der Gemeinde Sundhagen. Mit seinen zwei bewohnten Häusern ist es so klein, dass es nicht einmal eines klassischen Ortsschildes bedarf. Zwischen Ahrendsee und Zarrendorf befindet sich der kleine Durchgangsort mit seinem historischen Weg. Je nach Wetterlage und Jahreszeit hat der natürliche Weg etwas Idyllisches.

Schlaglöcher sind tägliche Herausforderung

Aber vielleicht eher für Touristen oder Einheimische, die auf dieser Strecke mit dem Fahrrad unterwegs sind. Denn für Anwohner und Lieferdienste ist es täglich eine Herausforderung, zwischen den Schlaglöchern der unbefestigten Straße zu manövrieren.

Eine unbefestigte Straße führt nach Berghof. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Unverständlich bleibt jedoch die Frage, warum es Menschen gibt, die ihre Gartenabfälle oder Müll am Wegesrand illegal entsorgen.

Laut Überlieferungen gab es früher einen Großbauernhof in Berghof, der dann in fünf Hofstellen aufgeteilt wurde. Anfang des Jahres stand ein Haus dieser kleinen Wohnsiedlung in Flammen.

Nur dieses Straßenschild weist in das kleine Dorf Berghof. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Seit 1991 bewirtschaftet Michael Tober eine der verbliebenen Hofstellen. Der gelernte Maurer hat als Quereinsteiger einen Ökobetrieb aufgebaut. Anfangs im Nebenerwerb mit Galloway-Rindern und Schafen. Dann kam plötzlich BSE, eine Rinderseuche. Für Tober war das aber kein Grund zum Aufgeben, sondern Bestärkung, weiter auf biologische Landwirtschaft zu setzen.

Biobetrieb seit 1991

Seit Jahren ist der Betrieb „Demeter“ zertifiziert. Demeter steht für Öko-Landbau mit strengen Vorgaben. Das anspruchsvolle Demeter-Siegel zertifiziert nach biologisch-dynamischen Richtlinien erzeugte Bio-Produkte und berücksichtigt dabei auch Nachhaltigkeitsaspekte. Demeter e.V. ist der älteste Bio-Anbauverband Deutschlands und besteht bereits seit 1924. Heute hält Tober Rinder, Schafe und Schweine. „Ich produziere zwar nichts direkt für den Endverbraucher. Aber indirekt kann der Kunde meine Produkte auf dem Alten Pfarrhof in Elmenhorst kaufen“, erzählt der Ruhe ausstrahlende Mann, der seine 92 Hektar Land selbst bewirtschaftet. Bei einigen Arbeiten hilft ein Lohnunternehmer.

Michael Tober macht trotz der täglichen vielen Arbeit einen entspannten und zufriedenen Eindruck. Die wenige organisierte Freizeit verbringt er mit seiner Lebenspartnerin gerne mal mit Spaziergängen im Wald oder mit Besuchen bei Freunden oder Familie. Solche Mini-Auszeiten vom Alltag nennt er seinen „Zwei- bis Drei-Stundenurlaub“.

Der 13-jährige Wilhelm, Sohn seiner Partnerin, kommt mit der Abgeschiedenheit klar. Er ist ein großer Katzenfreund und kann sich gleich um fünf Samtpfoten kümmern. „Aber ich bin froh, das es hier Internet gibt“, erzählt der Gymnasiast, der in Grimmen die Schule besucht. Seine Mutti arbeitet zurzeit im Homeoffice. Ihr fehlt die Geselligkeit im Elmenhorster Kirchenchor, der aufgrund der Corona-Pandemie seine Aktivitäten einschränken muss.

Toralf Hartung mit Kater Emil vor dem Haus aus dem Jahre 1911 Quelle: Roswitha Pendzinsky

Wohlfühlen im 110-jährigen Haus

Auf der Suche nach einem Haus in Alleinlage und dennoch in Stadtnähe ist 2016 Toralf Hartung auf sein Gehöft in Berghof aufmerksam geworden. „Es stand damals schon gut drei Jahre leer, und das hat man dem Haus angesehen“, erzählt der Mann aus der Nachbargemeinde Mesekenhagen. Türen und Fenster, ja sogar Fußbodendielen hatten inzwischen andere Besitzer gefunden. Dennoch hat sich Hartung in das Haus verliebt und es mittlerweile mit viel Geschick und einem ausgeprägten Gefühl für historische Bausubstanz und Inneneinrichtung saniert. „Ich glaube, den Leuten, die das Haus gebaut haben, war ein schönes Zuhause wichtig“, vermutet der Mann und verweist auf eine der wenigen erhaltenen Türen. Am Giebel des Hauses steht die Jahreszahl 1911.

Tierische Mitbewohner sind ein Hund und zwei Katzen. „Früher hatte ich gar nichts für Katzen übrig. Und jetzt kann ich mir ein Leben ohne Katzen nicht mehr vorstellen.“ Eine Katze ist zugelaufen und hat ein wirklich schönes Heim gefunden. Es gibt noch viel Arbeit im Haus und Nebengebäuden. Den großen Obstbaumgarten schätzen er und seine Partnerin sehr. Unter einem alten Apfelbaum haben sie ihren Lieblingsplatz gefunden.

Von Roswitha Pendzinsky