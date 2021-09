Bernd Lütz aus Engelswacht erntet riesige Äpfel in seinem Garten

Engelswacht

Mehrere Jahre lang musste Bernd Lütz auf so eine Ernte warten. In diesem Jahr trägt der alte Apfelbaum in seinem Garten wieder ordentlich. Und nicht nur das – die Früchte sind auch besonders groß. Den größten Apfel – geschätzte 600 Gramm schwer – hat der Engelswachter in die Grimmener OZ-Redaktion gebracht.

Der Apfelbaum muss so etwa 80 Jahre alt sein. Sein Vater habe ihn damals gepflanzt, erzählt der Mann. Was es für eine Sorte ist, wisse er allerdings nicht.

Der Apfelbaum stehe in seinem Garten am Haus. Im Garten habe er früher viel gewerkelt, geackert, gepflanzt und geerntet, erzählt Bernd Lütz. Jetzt sei ihm das nicht mehr so wichtig. Aber für die Natur interessiere er sich weiterhin. Der Engelswachter beobachtet zum Beispiel gern, wann die ersten Schwalben im Jahr zu sehen sind, und wann sie sich wieder verabschieden.

Bernd Lütz mit seinem riesengroßen Apfel, den er in Engelswacht geerntet hat. Quelle: Raik Mielke

Von Almut Jaekel