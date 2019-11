Beschlossen: Brandshäger Angler treten aus Landesverband aus

Brandshagen

Der Angelverein „Zum Kormoran“ Brandshagen kündigt zum Ende des Jahres seine Mitgliedschaft im Landesangelverband (LAV). Das ist das Ergebnis einer Abstimmung in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung. Wie Vereinsvorsitzender Andreas Kohs mitteilt, stimmten 50 der 71 anwesenden und auch stimmberechtigten Vereinsmitglieder für den Austritt, 19 für den Verbleib im LAV, zwei enthielten sich der Stimme.

Austritt aus dem LAV oder Verbleib im Verband: Die Diskussion währte seit Jahresbeginn (die OZ berichtete). Ändern wird sich für die Mitglieder des Vereins nun wenig, wie Andreas Kohs im Interview berichtet.

Andreas Kohs, Vorsitzender Anglerverein "Zum Kormoran" Brandshagen Quelle: privat

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Kohs, geben Sie doch bitte zunächst noch einmal einen kurzen Abriss der vergangenen Monate.

Andreas Kohs: Bereits zu unserer Mitgliederversammlung im Januar dieses Jahres hat es den Antrag gegeben, dass sich der Vereinsvorstand bei einer Beitragserhöhung seitens des LAV um den Austritt kümmern möge. Der Antrag wurde diskutiert und letztlich einstimmig angenommen. Wir hätten also nicht noch einmal abstimmen lassen brauchen. Aber wir, also der Vorstand, hat sich zu einer weiteren Abstimmung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung – diese wurde wegen einer Satzungsänderung anberaumt – entschieden. Weil wir eine Abstimmung wollten, bei der das Thema zuvor fair von beiden Seiten betrachtet werden konnte. Deshalb haben wir auch Vertreter des Regionalangelverbandes eingeladen, um ihrerseits Vorteile für den Verbleib im LAV vorbringen zu können.

Und trotzdem wurde mit deutlicher Mehrheit für den Austritt gestimmt. Was hat die Mitglieder ihrer Meinung nach dazu bewogen, für den Austritt zu stimmen?

Wir haben 140 Mitglieder. Mehr als 30 Prozent davon sind Wassersportler, also keine Angler. Dennoch mussten auch sie den Beitrag in Höhe von nun 17 Euro pro Jahr an den LAV entrichten. Das ist ein Punkt. Die Angler dagegen kritisieren, dass der LAV den Teichen und Seen mehr Aufmerksamkeit schenkt als den Boddengewässern. Wir hier gehen aber meistens am oder auf dem Bodden angeln.

Was ändert sich für die Mitglieder nun?

Ändern wird sich kaum etwas. Wir machen weiterhin alles allein. Ändern wird sich übrigens auch nichts in der Zusammenarbeit mit hiesigen Vereinen beziehungsweise Institutionen wie der Grundschule in Brandshagen. Ein Projekttag wie im Juni, den wir organisiert haben und bei dem uns der LAV unterstützt hat, kann auch weiterhin stattfinden.

Hatte der Verein „Zum Kormoran“ denn gar keinen Vorteil von der Mitgliedschaft im LAV?

Gar keinen, würde ich nicht sagen. Wir sind immer gut informiert worden. Und es wird dort seit der Neubesetzung des Vorstandes vor zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Vor allem in Sachen Jugendarbeit, was sehr wichtig ist. Aber die Angebote, die jetzt gekommen sind, wiegen nicht auf, was zuvor gelaufen ist.

Von Anja Krüger