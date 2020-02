Gristow

Die Orgel in der Gristower Dorfkirche feiert in diesem Jahr Geburtstag. Am 23. Mai 1820 wurde die Einweihung gefeiert. Diese Königin der Instrumente ist etwas Besonderes. Sie ist eines der letzten Werke des Berliners Johann Simon Buchholz (1758 bis 1825), der 1821 die Federführung der Geschäfte an seinen Sohn Carl August übergab, erzählt Pastor Volker Gummelt. Beide hatten schon seit 1812 gemeinsam für die Werkstatt der berühmten Orgelbauerfamilie gewirkt. Vater und vor allem der Sohn verantworteten 1821 das weit größere und weithin bekannte Instrument in Barth mit dem größten Bestand originaler Buchholz-Pfeifen überhaupt.

Pastor Volker Gummelt spielt für OZ auf der Orgel Quelle: Eckhard Oberdörfer

Auf Johann Simon Buchholz gehen weitere fünf Königinnen der Instrumente im heutigen pommerschen Kirchenkreis zurück, und zwar für die Anklamer Nikolaikirche, die Altentreptower Petrikirche, St. Bartholomaei Demmin und St. Jacobi Greifswald. Es ist die Kleinste dieser Orgeln, und ihr Klang hebt sie aus ihren Schwestern heraus. „In unserer Orgel ist seit 1999 kein Grüneberg mehr drin“, begründet Pastor Gummelt. Damals sei auf Anraten des Greifswalder Orgelprofessors Matthias Schneider das Instrument musikalisch auf seinen Originalzustand zurückgeführt worden.

Vor 20 Jahren wurden spätere Veränderungen entfernt

Der bedeutendste pommersche Orgelbaumeister des 19. Jahrhunderts, der außerordentlich produktive Stettiner Barnim Grüneberg (1828 bis 1907), hatte auch das Gristower Instrument erweitert und dem musikalischen Zeitgeschmack angepasst. „Eine Veränderung lässt sich heute noch am Orgelprospekt nachvollziehen“, schildert Volker Gummelt. Der untere Teil stammt aus der Zeit der Romantik, der obere mit den in der Neugotik sehr beliebten Kreuzblumen geht auf eine Umgestaltung der 1850er Jahre zurück. Der erfolgte auch in Barth, merkt Gummelt an. „Dort steckt noch Grüneberg drin.“

handgemalte Originale Quelle: eob

Die Gristower Orgel ist seit 20 Jahren wie zu Buchholz Zeiten wieder ein einmanualig. Volker Gummelt spielt selbst gern auf dem Instrument. „Zum Beispiel, wenn unsere Vikarin Gottesdienst hält“, verrät er.

Der 200. Geburtstag des Gristower Instruments soll mit Unterstützung des Fördervereins der Kirche gebührend gefeiert werden. Dazu sind auch umfassende Arbeiten für den Erhalt, wie Säuberung der Pfeifen und Holzwurmbekämpfung, erfolgen. „Dadurch sicher wir, dass die Orgel weiterhin die Qualität behält, die sie jetzt hat“, begründet der Pastor. Eine Entscheidung, die der zuständige Orgelsachverständige Friedrich Drese ausdrücklich gelobt habe, nicht zuletzt weil sie nachhaltig sei.

49 Zinnpfeifen 1917 im Krieg geopfert

Das Instrument lässt sich sehr gut von innen besichtigen, die Pfeifen sind nicht abgedeckt. Dadurch können Besucher gut einen Blick auf die 200 Jahre alten Originale und die jüngeren Pfeifen werden. 1917 wurden die 49 Zinnpfeifen des Prospekts dem Kriegsgott geopfert. Die Offenheit ist aber auch ein Problem, Dreck, auch Vögel können so hineingelangen. „Da müssen wir uns etwas einfallen lassen“, sagt der Pastor. Wie schon 1999 soll die bekannte Dresdner Firma Wegscheider die Arbeiten ausführen.

Großes Orgelfest im August

Nach jetzigem Stand werden etwa 18.000 Euro für die Erhaltungsarbeiten benötigt. Die für einen Förderverein mit gerade mal 34 Mitgliedern sehr große Summe von 10.000 Euro hat dieser auf Beschluss seiner Mitgliederversammlung bereitgestellt. Für die Restsumme werden nun von der Kirchgemeinde weitere Spender und Geber gesucht.

Im Vordergrund sind die historischen Pfeifen zu sehen Quelle: eob

„So eine besondere Orgel zu erhalten, ist uns sehr wichtig“, begründet Michaela Harder, seit drei Jahren Vorsitzende des Fördervereins. „Es ist ein faszinierendes Instrument mit großer Variabilität.“ 2019 habe es kein großes Förderprojekt gegeben, aber eine Reihe größerer Spenden, fügt sie zur Begründung der hohen Summe an.

Von Mai bis September soll es 2020 jeden Monat ein besonderes Konzert geben. „Höhepunkt ist ein großes Orgelfest am 8. August“, erzählt Volker Gummelt. Die Orgelakademie von Matthias Schneider werde dann ihren 25. Geburtstag feiern. „Wir laden danach auf dem Kirchengelände zum Fest ein“, kündigt Michaela Harder an. Mit Feiern hat der Verein viel Erfahrung. Jedes Jahr beteiligt er sich beispielsweise Pfingsten an der Aktion „Kunst offen“, dem Hafen- und dem Erntedankfest und organisiert auch ein Konzert.

Info: Spendenkonto für die Orgel: IBAN: De33 1506 1638 0000 0445 47

Michaela Harder und Volker Gummelt gehen Unterlagen zur Spendenaktion durch Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer