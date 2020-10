Betrug: Mann auf Rügen fällt auf falschen Microsoft-Mitarbeiter herein

Bergen

Telefonbetrüger haben auf Rügen zugeschlagen. Sie gaben sich als Computerspezialisten aus und prellten einen Mann um Geld. Den finanziellen Schaden konnte der Mann selbst begrenzen. Nachdem er den Betrug erkannte, ließ er sofort sein Konto sperren.

Anrufer suggerierte Kontoplünderung

Am Mittwoch wurde der Betrug der Polizei angezeigt. Bereits am 9. Oktober war der Mann aus der Gemeinde Mönchgut gegen 9.30 Uhr von einem Unbekannten angerufen worden, der sich als Mitarbeiter der Firma „ Microsoft“ vorstellte. Dem 54-jährigen Insulaner wurde suggeriert, dass sein Konto gerade geplündert wird und es notwendig sei, dass sich jemand auf seinen Computer schaltet, um dies zu bereinigen.

Plötzlich wurde der Bildschirm schwarz

Ihm wurde dann ein Code auf sein Smartphone geschickt, den er bestätigte. Im Anschluss wurde der Bildschirm seines Computers schwarz und er hatte keinen Zugriff mehr. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die Täter danach mehrere Transaktionen veranlasst, die durch den Geschädigten auf Nachfrage seiner Bank bestätigt wurden. Der Gesamtbetrag der Überweisungen, die getätigt werden sollten, belief sich auf circa 1500 Euro. Glück im Unglück: Da durch die Bank lediglich eine Überweisung durchgeführt wurde, entstand dem Mönchguter nur ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Der 54-Jährige erkannte den Betrug und ließ sein Konto sperren. Seinen Computer konnte er allerdings erst wieder nutzen, nachdem der durch einen „echten“ Spezialisten repariert wurde.

Polizei rät: Computer sofort vom Internet trennen

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, bei solchen Anrufen von vermeintlichen „ Microsoft“-Mitarbeitern am besten gleich wieder aufzulegen. Die Betrüger können sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking, ausspähen, wenn ihnen der Zugriff auf den Computer gewährt wird. Auf keinen Fall sollten private Daten herausgegeben werden. Opfern von solchen Betrügern wird geraten, sofort den Rechner vom Internet zu trennen und den Computer herunterzufahren. Passwörter sollten unverzüglich geändert, das Fernwartungsprogramm gelöscht und der Computer von einem Fachmann überprüft werden. Zudem sollten sich Betroffene mit Ihrem Geldinstitut in Verbindung setzen und fragen, ob bereits getätigte Zahlungen zurückgeholt werden können, und in jedem Fall Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Ahrenshooper Seniorin reagierte richtig

Der Fall auf Rügen ist nicht der einzige, der die Polizei in Vorpommern-Rügen aktuell beschäftigt. In der Gemeinde Ahrenshoop versuchten Betrüger am Montag mit der Gewinnspiel-Masche bei einer 86-Jährigen zu laden. Die Seniorin habe aber richtig reagiert, teilt die Polizei mit. Als sie am Telefon zum Kauf von Gutscheinkarten für eine Gebühr in Höhe von 1000 Euro für die Zustellung des vermeintlichen Gewinns von 38 500 Euro aufgefordert wurde, habe sie dies abgelehnt und nach Ende des Telefonats die Polizei kontaktiert.

Firmengründer in Tribsees um 800 Euro geprellt

Erfolg hatten die Betrüger dagegen bei einem Mann in Tribsees. Der 56-Jährige gründete vor kurzem zwei neue Firmen. Am 2.Oktober erhielt er einen Brief mit einer Zahlungsaufforderung in Höhe von etwas mehr als 800 Euro für die Eintragung ins Handelsregister. Als vermeintlicher Absender ging das Amtsgericht Stralsund aus dem Schreiben hervor. Der Mann überwies das Geld. Erst als er am folgenden Tag einen weiteren Brief erhielt, der tatsächlich vom Amtsgericht Stralsund kam, bemerkte er den Betrug. Als er am 8.des Monats erneut einen Brief mit einer unberechtigten Zahlungsaufforderung erhielt, ging er zur Polizei und erstattete Strafanzeige.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

