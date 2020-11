Betrug geglückt: Senior in Grimmen um 1880 Euro geprellt

Grimmen

Zu spät hat ein Senior in Grimmen bemerkt, dass er Opfer von Betrügern am Telefon geworden ist. Die prellten den Mann um 1880 Euro. Erst als er das Geld überwiesen hatte, erstattete der Geschädigte Anzeige.

Angeblicher Rechtsanwalt am Telefon

Der 73-Jährige erschien am Mittwoch bei der Polizei in Grimmen und zeigte den Betrug an. Er teilte den Beamten mit, dass er am Dienstag von einem Rechtsanwalt auf seinem Handy angerufen wurde. Der angebliche Rechtsanwalt gab an, dass er im Auftrag einer Lottogesellschaft anrufen würde. Der 73-Jährige habe 2018 ein Probeabo abgeschlossen und dies nicht rechtzeitig gekündigt, sodass sich die Forderungen nun auf 5800 Euro belaufen würden. Den gesamten Betrag müsse er aber nicht begleichen, wenn er gleich bezahle, offerierte der Anrufer dem 73-Jährigen. In diesem Fall wären nur 1880 Euro fällig. Die müsse er aber sofort zahlen, ansonsten werde gepfändet, drohte der vermeintlich Anwalt dem Grimmener.

Senior überwies 1880 Euro auf Konto in Brüssel

Der 73-Jährige ließ sich einschüchtern und begab sich zu seiner Bank. Hier nahm er eine Überweisung in Höhe von 1880 Euro auf ein Konto in Brüssel vor. Erst im Nachhinein dämmerte es ihm, dass er keinerlei Unterlagen zu dem angeblichen Gewinnspiel hat und erstattete Anzeige. Als ein Polizeibeamter die Nummer des „Anwalts“ zurück rief, erhielt er eine patzige Antwort und es wurde aufgelegt.

