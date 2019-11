Grimmen

Eine 39-jährige Frau in Grimmen ist Opfer des Romance-Scamming geworden. Sie schrieb seit September über soziale Medien mit einem vermeintlichen Richard Wise, der angeblich Soldat der US-Army auf Friedensmission in Nigeria ist.

Der Täter gab vor, eine familiäre Notsituation zu haben, die er aus dem Ausland nicht lösen könne und forderte Geld in Form von Steamkarten von der Frau. Sie schickte Wise Fotos der Karten im Wert von 200 Euro.

Betrüger forderte Geld als Liebesbeweis

Seit Mitte Oktober forderte der angebliche Soldat Geld, das von der Westernunion transferiert werden sollte. Er übte Druck auf die Frau aus. Als Beweis für die Echtheit des Mannes forderte sie personalisierte Bilder oder ein Videotelefonat. Der Mann ging nicht darauf ein, sondern erhöhte den Druck, indem er das Geld als Liebesbeweis forderte. Die Frau weigerte sich und erstattete Anzeige.

Romance-Scamming ist eine Betrugsform in der digitalen Welt. Täter legen seriöse Profile in sozialen Medien an und bringen ihre Opfer in eine emotionale Abhängigkeit. Dann fordern sie Geld als Liebesbeweis.

Polizei rät Opfern, Anzeige zu erstatten und Kontakt abzubrechen

Die Polizei rät Opfern, sofort jeglichen Kontakt abzubrechen und Anzeige zu erstatten. Außerdem sollen Opfer die Chatverläufe speichern und nicht auf Geldforderungen eingehen.

