Betrugsfall in Grimmen: Falsches Gold nach Onlineshopping

Grimmen

Am frühen Montagnachmittag gegen 13 Uhr wurde der Polizei in Grimmen ein Betrugsfall gemeldet. Ein 41-Jähriger bestellte im Internet mehrere Goldbarren in geringen Mengen und bezahlte per Nachnahme im Voraus.

Bei der Abholung öffnete der Empfänger das Paket direkt vor Ort und prüfte den Inhalt. Anstatt des bestellten Goldes fand der 41-Jährige Milchreis in der Sendung. Die Polizei ermittelt nun wegen des Betrugs und warnt vor Onlinekäufen auf vermeintlich unseriösen Internetportale.

In diesem Fall ging es glimpflich aus für den Betrogenen. Das Geld, das auf ein ausländisches Konto überwiesen werden sollte, konnte mithilfe der Post zurückgeholt werden.

