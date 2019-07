Grimmen

Einen Streifenwagen bremste am Dienstagabend gegen 19 Uhr ein 46-jähriger Grimmener aus. Er blockierte die Erich-Weinert-Straße in Grimmen, indem er halb auf seinem Fahrrad sitzend mittig auf der Fahrbahn stand, so die Polizei.

Wie sich herausstellte, stand der Mann unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Grimmener kassierte eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. akr

Anja Krüger