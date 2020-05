Betrunkener Radfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei in Grimmen

Ein Radler ist den Polizisten in Grimmen am Dienstagabend aufgefallen, weil er in Schlangenlinie durch die Heinreich-Heine-Straße fuhr. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, stürzte er vor Schreck – oder aufgrund seines Alkoholpegels. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Er hatte 1,69 Promille intus.