Biker rollen nach Greifswald und spenden Blut

Grimmen/Greifswald

Samstagmorgen, acht Uhr in Grimmen. Laut heulen die Motorräder der Mitglieder des Grimmener Vereins „Engine“ auf. Es geht auf eine der letzten Ausfahrten in diesem Jahr. Ziel ist die Universitätsklinik in Greifswald. Am ersten Sonnabend jedes Monats kann dort Blut gespendet werden und die Biker der Stadt wollen unbedingt dabei sein.

Bekannt geworden ist der Verein „Engine“ durch sein jährlich stattfindendes Großevent im Grimmener Hexenkessel. Das „Bike-Rock-Car-Weekend“ begeisterte inzwischen dreimal viele Besucher rockiger Live-Musik und aufgemotzter Motorräder. Ziel jeder Veranstaltung ist es aber auch, etwas für andere Menschen zu tun. „Beim ersten Event haben wir beispielsweise für die Kinder-Krebs-Station der Universität in Greifswald gespendet. In diesem Jahr haben wir die Nachwuchs-Feuerwehrleute der Stadt Grimmen unterstützt“, informiert Marthin Jahns. Der Vereinsvorsitzende von „Engine“ war am Samstagmorgen auch mit seiner Harley dabei. „Perfektes Wetter, gut gelaunte Leute und dann werden wir gleich noch etwas Gutes tun“, freut er sich.

Vereinsmitglied Jan Schestak hatte die Idee eine gemeinsame Ausfahrt zur Universitäts-Klinik zu organisieren. „Bei unserer Jahreshauptversammlung haben wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, was wir außerhalb unserer Veranstaltung initiieren können“, sagt er und beschreibt: „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur feiern können, sondern uns auch im sozialen Bereich engagieren.“ Für Jan Schestak ist es selbstverständlich Blut zu spenden. „Jeder kann in die Situation kommen, in der er Blut benötigt. Ich sehe den heutigen Ausflug als keine einmalige Sache an und bin mir sicher, dass in Zukunft häufiger gemeinsame Ausfahrten zu den Blutspende-Terminen in die Hansestadt führen werden.“

Von Raik Mielke