Bio- und Hausmüll zwischen Kleiderspenden: Ärger um DRK-Kleidercontainer in Grimmen

Grimmen

Fehlende Freizeitmöglichkeiten in der Corona-Krise veranlassen die Menschen, Haus, Hof und Laube zu entrümpeln sowie Platz im Kleiderschrank zu schaffen. Beim nordvorpommerschen Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) ist dies derzeit zu spüren.

Einmal wöchentlich müssen die vier Kleidercontainer im Grimmener Stadtgebiet geleert werden. Jedoch sind es nicht nur Kleidungsstücke, die in den Containern landen, was Katja Mann, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Nordvorpommern, und ihre Kollegen mächtig ärgert.

Kleiderspenden sind für die Menschen von nebenan

„Säckeweise Hausmüll, Elektroschrott, selbst Säcke voll mit Herbstlaub haben die Kollegen schon aus den Containern geholt“, berichtet sie. Verständnis hat sie dafür keines. „Unsere Kleidercontainer stehen, damit die Menschen ihre ausrangierte, aber gut erhaltene Kleidung darüber für bedürftige Menschen spenden können“, erklärt sie den Sinn der rot-weißen Sammelbehälter. „Bedürftige Menschen aus Grimmen und den umliegenden Gemeinden“, fügt sie mit Nachdruck hinzu.

Ausgegeben werden die gesammelten Kleidungsstücke, nachdem die Spenden durchsortiert und kleine „Schönheitsfehler“ wie ein fehlender Knopf behoben worden sind, in der Kleiderkammer des DRK-Kreisverbandes in der Bergstraße in Grimmen. „Wenn die Kleidercontainer voll sein sollten, können die Spenden also auch gern hier abgegeben werden“, berichtet Katja Mann.

„Niemand möchte etwas anbieten, was zuvor im Dreck gelegen hat!“

Ob für Kinder oder Erwachsene: Ausrangierte Hosen, Kleider, Röcke, Pullover, T-Shirts und so weiter werden dort angenommen und an sozial Schwache herausgegeben. Auch Schuhe, Spielzeug und Heimtextilien, wie Bettwäsche, Gardinen oder Handtücher, erhalten Bedürftige in der sozialen Einrichtung.

„Uns ist sehr daran gelegen, möglichst gut erhaltene Sachen dort anzubieten. Müssen wir erst den Müll noch von der Kleidung trennen, ist dies weder für unsere Mitarbeiter schön, noch möchte man so etwas anbieten“, appelliert Katja Mann an die Vernunft der Menschen.

Öffnungszeiten DRK-Kleiderkammer in der Bergstraße 4 in Grimmen: montags von 9 bis 14 Uhr, dienstags von 9 bis 13 Uhr

Von Anja Krüger