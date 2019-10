In der verbundenen Grund- und Regionalschule in Miltzow entstehen derzeit nagelneue Fach- und Werkräume, eine Sporthalle, die auch Vereine und Freizeitsportler nutzen können, und eine Aula. Im Herbst 2021 sollen die Schüler einziehen. Die kleinen Dorfschulen in Horst, Reinberg und Brandshagen sind dann Geschichte.