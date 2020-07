Birgit Schulz zog wegen der Liebe von Bonn nach Greifswald um

Grimmen

Als Birgit Schulz vor zehn Jahren ihren Lebensgefährten im Internet kennenlernte, lebte sie noch in Bonn. „Aber die Liebe schlug ein wie der Blitz. Ich gab mein Leben dort auf und zog nach Greifswald“, erzählt die 54-Jährige.

Noch keinen Tag habe sie die Entscheidung bereut, ihr Leben mit dem Mitarbeiter des NDR zu verbringen. Birgit Schulz sagt selbst von sich, dass sie eine begeisterte „Tier-Kuschlerin“ und „Leckerli-Geberin“ sei. Und so verbringt sie so viel Zeit wie möglich in der Wildtier-Auffangstation „Arche“ in Brandshagen.

Als gelernte Bürokauffrau und Zahnarzthelferin, machte sie sich auch mit einem Souvenir-Shop in Greifswald selbstständig. Sie arbeitete aber auch als Integrationshelferin und Texterin. Ob Werbung oder Webseiten – Birgit Schulz findet immer die richtigen Worte, wie sie auch aktuell als ehrenamtliche Social-Media-Beauftragte der „Arche Brandshagen“ beweist.

Von Carolin Riemer