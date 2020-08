Blaualgen auf dem Strelasund vermiesen Badespaß

Stahlbrode

Ein breiter Blaualgen-Teppich empfängt Badegäste aktuell auf dem Strelasund vor Stahlbrode, Neuhof und Niederhof. Schuld an der Blaualgenblüte sind, nach Informationen des Gesundheitsamtes, die hohen Wassertemperaturen. Die Ansammlungen der Cyanobakterien ( Blaualgen) seien sehr wind- und wetterabhängig und können sich deshalb innerhalb weniger Stunden verändern. Cyanobakterien können ein Gesundheitsrisiko darstellen. Besonders bei empfindlichen Personen sind bei Berührungen Haut- und Schleimhautreizungen sowie allergische Reaktionen möglich. Bei Verschlucken großer Mengen algenhaltigen Wassers sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Fieber möglich.

Kommt es zu einer Massenvermehrung von Cyanobakterien werden in Absprache mit den Betreibern Warnhinweise an der Badestelle für die Badenden ausgehangen. Das Aussprechen von befristeten Badeverboten kann bei konstanter Wetterlage und einer hohen Algenbelastung in Erwägung gezogen werden. Badeverbote sprechen die örtlich zuständigen Ordnungsbehörden auf Veranlassung des Gesundheitsamtes aus.

