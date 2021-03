Blaues Steinzeug in Ahrendsee

Ahrendsee

Traditionell lädt Regine Spillner am zweiten Märzwochenende Besucher ein, ihre Töpfereiwerkstatt in Ahrendsee zu besuchen. Zum 14. Mal öffnen an diesem Wochenende Töpfereien, Keramikwerkstätten, Studios und Ateliers im gesamten Land Mecklenburg-Vorpommern, um das vielseitige Handwerk vorzustellen.

Lesen Sie auch Grimmen: Museum und Bibliothek öffnen

Regine Spillner ist für ihr blaues Steinzeug bekannt, das auch vor Ort erworben werden kann. Die Mitmachangebote sind in diesem Jahr aufgrund von Corona eingeschränkt. Zu finden ist sie in Ahrendsee 14 in 18519 Sundhagen, Telefon 038328/70053.

Von Almut Jaekel