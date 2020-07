Grimmen

In der OZ-Serie „Erinnern Sie sich noch...?“ blicken wir auf verschiedene Ereignisse der Grimmener Stadtgeschichte zurück. Heute erinnert sich der Leyerhof Wolfgang Marder an das Marinelager in der Trebelstadt. Wolfgang Marder beschäftigt sich seit der Wende intensiv mit der Grimmener Heimatgeschichte. Seine Sammlung umfasst inzwischen Tausende Bilder, Dokumente und Relikte.

Mit dem Landwirt Walter Ohl wurde im Mai 1941 durch die Volksdeutsche-Mittelstelle-Umsiedlung-Verwaltung-Berlin ein Mietvertrag geschlossen, in dem die Vermietung zweier Parzellen am Grimmener Steingern beschlossen wurde. „Auf dem Gelände, auf dem sich heute das Stadtkulturhaus befindet, sollten Baracken errichtet werden“, erklärt Wolfgang Marder und sagt: „Als Mietbeginn ist der 1. November dokumentiert.“

Gelände in den ursprünglichen Zustand zu versetzen

Im darauffolgenden Sommer begann der Aufbau des Lagers und die Errichtung standardisierter Baracken. „Zunächst wurde das Militärlager durch die damalige Wehrmacht genutzt“, sagt Marder und beschreibt: „Mit Überlassungsvertrag vom 20. November 1943 übernahm das Marineoberkommando-Ostsee-Oberverwaltungsstab-Kiel, handelnd für die Standortverwaltung Stralsund, das Nutzungsrecht des Lagergeländes.“ Gleichzeitig wurden weitere Flächen hinzugepachtet. „Das Nutzungsrecht war zum damaligen Zeitpunkt unbegrenzt“, weiß Marder aus den Dokumenten.

Zugleich verpflichtete sich die Kriegsmarine nach Pachtende, das Gelände in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. „Während des Krieges konnte der Eigentümer den Mietvertrag nicht kündigen“, informiert Marder.

Ebenfalls im Lager stationiert waren Marinehelferinnen. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Ab 1944 übernahm Meinke das Militärkommando

Die Marine-Angehörigen waren in Bataillonsstärke, in Grimmen zeitweise 800 Soldaten und Helferinnen, im Barackenlager stationiert. Diese wurden aus ganz Deutschland zusammengezogen. „Entsprechend der damaligen militärischen Lage befanden sich in den Unterkünften auch Marinehelferinnen“, weiß Wolfgang Marder. Gleichwohl erfolgten im Lager diverse Spezialausbildungen von Marine-Angehörigen.

Ab 1944 übernahm Korvettenkapitän Meinke das Militärkommando des Lagers. Garnisonschef war zu dieser Zeit Kapitän zur See Hein.

Besatzung des Marinelagers sollte Wasserturm sprengen „ … Oberleutnant Hofmann hingegen befasste sich mit dem teuflischen Plan, entgegen den Festlegungen, eigenmächtig Vernichtungsmaßnahmen in Grimmen einzuleiten und durchzuführen. Unmittelbar nach der Beratung begab er sich heimlich in Begleitung einiger noch verbliebener Soldaten aus dem Marinelager, die seinen Befehlen noch blindlings folgten, zum Wasserturm, um diesen zu sprengen. Um die vorbereiteten Sprengladungen gegenüber den Menschen zu verbergen, waren sie als normale Päckchen getarnt worden. Diese verbrecherische Absicht wurde vom Leiter des Wasserwerkes, Johann Bitter, bemerkt, als bereits ein Sprengloch an der Eingangstür des Wasserturmes angelegt worden war… Bitter redete… so lange auf den verbohrten Oberleutnant ein, bis dieser, offensichtlich auch in Anbetracht des bevorstehenden Einmarsches der sowjetischen Truppen immer nervöser und unsicherer geworden, von der Sprengung des Wasserturmes Abstand nahm und die bereits ausgelegten Sprengsätze fortschaffen ließ …“ (Quelle: Ortschronik 1967, Bd. 1945-68, S. 10f.)

Zum Ende des Zweiten Weltkrieges sollte das Lager niedergebrannt und der Grimmener Wasserturm, die Flockenfabrik des Ein- und Verkaufsvereins sowie der Bahnhof durch Angehörige des Marinelagers gesprengt werden. „Dazu kam es aber nicht“, erklärt Wolfgang Marder. Nach Kriegsende wurden in den Baracken rund 1200 Flüchtlinge aus Hinterpommern, Ostpreußen und anderen Gegenden untergebracht.

Nach Kriegsende facettenreich genutzt

In den Folgejahren wurde die Immobilie durch das Kommunale Wirtschaftsunternehmen (KWU) verwaltet. „Im Jahre 1949 wurde beispielsweise in einer Baracke eine Gastwirtschaft eingerichtet“, berichtet Wolfgang Marder. Zudem nutzte der Ringer-Club unter der Leitung von Willi Müller die Räumlichkeiten für das Training und sogar kleinere Wettkämpfe.

Aufnahme aus dem Jahre 1956. Damals nutzte auch die GST (Gesellschaft für Sport und Technik) das Gelände und deren Baracken. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Gleichzeitig entstand im Jahre 1949 auf dem Gelände das Bad der Jugend. „Eine Baracke des Marinelager wurde hierbei als Umkleideraum und Kantine genutzt“, weiß der geschichtsinteressierte Leyerhofer. Auch die Gesellschaft für Sport und Technik (GST) war im ehemaligen Marinelager untergebracht und nutzte das Gelände für motorsportliche Aktivitäten.

Zudem fand in den Baracken, bis zur Fertigstellung der Erweiterten Oberschule (EOS) im Jahre 1962, auch Schulunterricht statt. Nach dem Abriss einiger Baracken entstand auf dem Gelände das heutige Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Dieses wurde am 31.12.1970 feierlich übergeben. Die letzten verbliebenen Gebäudeteile wurden dann in den 1990er Jahren abgerissen.

Von Raik Mielke