Blick in die Zukunft: Jugendliche aus Vorpommern schnuppern in Berufswelt hinein

„Das war so cool!“ Samanta Celina Boy ist noch immer ganz begeistert. Die 15-Jährige aus Rakow hat sich gerade in der Segelmacherei Dimension Sails in Stralsund umgeschaut und die Chance genutzt, um Segelmacher Jan Wiechmann Löcher in den Bauch zu fragen.

Ein Besuch in der Segelwerkstatt gehört zum Programm von „Active Summer – Berufsorientierungscamp 2020“, einem gemeinsamen Projekt der Arbeitsagentur für Arbeit Stralsund und des Bildungsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern.

Handwerk Segelmacher unter der Lupe. Quelle: Miriam Weber

Ziel ist es Motivation zu sammeln

Zwei Wochen lang haben sich 20 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren aus dem ganzen Landkreis Vorpommern-Rügen dafür entschieden, sinnvoll zu chillen, also sowohl in die Berufswelt hineinzuschnuppern als auch gemeinsam jede Menge Freizeitspaß zu erleben.

Ziel des Camps ist, dass die Jugendlichen ihre Talente und Stärken erkennen und dabei so viel Selbstbewusstsein und Motivation sammeln, dass sie sich im Nachgang auch in der Schule verbessern. Darüber hinaus ist Jugendlichen oftmals das Angebot an Lehrstellen überhaupt nicht bekannt. Nicht selten entscheiden sie sich unter nur wenigen sehr bekannten Ausbildungsrichtungen.

Die ganze Palette der Möglichkeiten bleibt ihnen verborgen. Durch das Camp erhalten Jugendliche einen Einblick in die regionale Vielfalt. „Wir müssen frühestmöglich damit anfangen, Teenager auf ihr Berufsleben vorzubereiten, das sichert ihnen einen guten Start ins Erwerbsleben“, sagt Agenturchef Dr. Jürgen Radloff.

Unzählige Möglichkeiten kennenlernen

Für die Jugendlichen aus acht verschiedenen Schulen zählte vor allem, dass sie eine Vielzahl von Einblicken bekamen und nebenbei jede Menge erlebten. So durften sie unter anderem eine Kfz-Werkstatt, eine Gartenbaufirma, ein Hotel, Möbelwerke, Landwirtschaftsbetriebe, einen Golfpark oder Autohäuser besuchen. Am Nachmittag ging es zum Surfen, Kochen, Klettern, Floßbau oder Wasserski.

Beim Berufsorientierungssommercamp, gemeinsames Projekt der Agentur für Arbeit und des Bildungsministeriums des Landes MV, besuchten die Jugendlichen unter anderem die Segelmacherei Dimension Sails. Quelle: Miriam Weber

„Wir haben so viele verschiedene Berufe kennengelernt“, sagt Nele Strasen beeindruckt. Die 14-Jährige besucht in Stralsund die Marie-Curie-Schule. „Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir am besten gefallen hat.“ Für Samanta war das hingegen klar: „Die Segelmacherei!“ Wohl vor allem auch wegen des Überraschungsmomentes: „Ehrlich gesagt, hatte ich vorher noch nie etwas von diesem Beruf gehört und dachte, dass es fürchterlich langweilig wird.“ Das Gleiche dachte auch Leonie Sophie Paul (15) aus Garz. Doch beide wurden schnell eines Besseren belehrt.

Richtig coole Berufe

Das lag nicht zuletzt am Segelmacher Jan Wiechmann, der den Jugendlichen launig von seinem Beruf erzählte. Und auch Johanne Wahl, Auszubildende bei Dimension Sails, hatte einen Draht zu den Jugendlichen. „Ich wollte unbedingt etwas im Handwerk machen“, erklärte die 21-Jährige. „Es ist ein gutes Gefühl, etwas zu schaffen und andere Leute mit der eigenen Arbeit glücklich zu machen. Nicht zuletzt vergeht die Zeit einfach schneller, wenn man etwas zu tun hat.“

Einblicke in die Segelmacherei Dimension Sails. Quelle: Miriam Weber

Die Jugendlichen erfuhren, dass Mathe ziemlich wichtig ist für diesen Job und dass es ratsam wäre, Englisch zu können. „Wir haben oft mit Gästen aus anderen Ländern zu tun, da läuft dann alles auf Englisch“, erklärt Jan Wiechmann. Außerdem ist er überzeugt: „Ohne Segeln wird man kein Segelmacher.“ Das war auch schnell für Johanne klar, die zwar ohne Segelkenntnisse ihre Ausbildung in Stralsund begonnen hat, aber dann schnell dabei war, das Segeln zu erlernen. „Das ist für das Verständnis einfach wichtig.“

Plan B in der Tasche haben

Samanta jedenfalls war hin- und hergerissen: „Ich würde zwar gern später beruflich etwas mit Kindern machen, aber es war richtig spannend, sich das hier anzuschauen. Man denkt schon noch einmal darüber nach, ob der bisherige Wunsch der richtige ist.“ So wie auch Sophia Gamradt aus Boltenhagen. Die 16-Jährige wollte eigentlich Tierpflegerin werden, aber „der Ausflug zum Golfplatz hat richtig viel Spaß gemacht, so dass ich mir nun auch so etwas vorstellen könnte.“

Bei „Active Summer – Berufsorientierungscamp 2020“ stand neben den Einblicken in verschiedene Berufsfelder auch Freizeitspaß auf dem Plan. Quelle: privat

Für Segelmacher Jan Wiechmann war die Runde mit den Kids eine tolle Erfahrung. „Ich bin wirklich begeistert, wie interessiert sie alle waren und wie viele Fragen sie gestellt haben.“ Auch im Bereich der Segelmacherei gebe es enorme Nachwuchsschwierigkeiten. „Wir brauchen Fachkräfte!“ In der derzeitigen Berufsschulklasse von Johanne seien 20 Schüler. „Aus ganz Deutschland lernen in einem Ausbildungsjahr nur 20 junge Leute den Beruf des Segelmachers“, sagt Jan Wiechmann kopfschüttelnd. Er rührt die Werbetrommel: „Handwerk ist krisensicher.“

