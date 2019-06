Glewitz

Ein Doppelhaus ist am Donnerstagabend in Glewitz nach einem Blitzeinschlag komplett abgebrannt. Feuerwehren aus der ganzen Region wurden gegen 23.45 Uhr zum Einsatzort gerufen. Zu diesem Zeitpunkt brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Die Bewohner konnten sich nach ersten Information der OSTSEE-ZEITUNG selber aus dem Gebäude retten. Wie Anwohner berichteten, gab es einen direkten Blitzeinschlag.

Zur Galerie Einsatzkräfte aus der ganzen Region im Einsatz. Doppelhaus brennt in Glewitz nach Blitzeinschlag in voller Ausdehnung.

Raik Mielke