Der Corona-Ausbruch im Zerlegebetrieb Blömer in Vorland bei Grimmen ist offenbar eingedämmt. Nach Angaben des Landkreises Vorpommern-Rügen gab es in den vergangenen Tagen keine weiteren Neuansteckungen unter den Beschäftigten. Ende vergangener Woche hatte der Fleisch-Betrieb die Produktion eingestellt, nachdem 60 Arbeiter positiv auf das Virus getestet wurden. Es war der bislang größte zusammenhängende Corona-Ausbruch in MV seit Beginn der Pandemie.

Am Dienstagvormittag steht alles still auf dem Werksgelände. Lkw mit dem roten Firmenlogo parken ordentlich aufgereiht auf dem Hof, nur wenige Pkw verlieren sich auf dem Mitarbeiterparkplatz. Es ist so ruhig wie auf den endlosen Äckern ringsum. Wer sich dem Zaun nähert, wird sofort von einem Mitarbeiter angesprochen. „Zu wem möchten Sie?“ Ja, die Produktion sei gestoppt, mehr könne er nicht sagen. Der Mann verweist an die Geschäftsleitung. Anruf bei Firmenchef Christian Blömer. Freitag kündigte er eine zweiwöchige Fertigungspause an, nun gibt er sich wortkarg. Es gebe keinen neuen Stand.

48 Stunden ohne Symptome

Das sieht man bei der Landkreisverwaltung in Stralsund anders. Es gibt neue Nachrichten, und die sind nicht schlecht für das Unternehmen. Kommenden Sonntag dürfen die positiv getesteten Mitarbeiter die Quarantäne verlassen – vorausgesetzt, sie zeigen vorher für 48 Stunden keine Krankheitssymptome mehr. Kontrolliert werde das durch das Gesundheitsamt, das mit den Männern und Frauen in Kontakt steht. „Die Leute könnten dann wieder zur Arbeit gehen“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Die Kontaktpersonen der positiv Getesteten müssen noch bis 13. November in Quarantäne bleiben. Unter den Infizierten gebe es keinen schweren Fall, der im Krankenhaus behandelt werden musste.

180 Mitarbeiter beschäftigt der Zerlegebetrieb, erklärt eine von der Firmenleitung beauftragte PR-Agentur. Wie es zu dem Ausbruch kam, weiß man dort genauso wenig wie im Gesundheitsamt. Möglicherweise könnten soziale Kontakte in der Freizeit unter den teilweise aus Polen und Rumänien stammenden Arbeitern eine Rolle gespielt haben, heißt es beim Kreis.

Werkverträge ab 2021 verboten

Die gesamte Fleischbranche geriet spätestens nach dem Massenausbruch bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen mit mehr als 1300 Infizierten in die Kritik. Der Vertragsarbeiter sollen dort teilweise in überfüllten Mehrbettzimmern gelebt haben, für die sie viel Miete zahlen mussten. Als Reaktion auf diese Missstände will der Bund ab 2021 Leiharbeit und Werksverträge in der Fleischindustrie verbieten.

Die Firmen der Blömer-Brüder Im Zerlegewerk von Blömer-Fleisch in Vorland bei Grimmen verarbeiten 180 Mitarbeiter Schweinefleisch. Nach Firmenangaben gehen 40 Prozent der Ware in den Export, unter anderem nach Polen, Südafrika und Asien. Die mittelständische Firmengruppe ist am BMR-Schlachthof im Landkreis Cloppenburg ( Niedersachsen) beteiligt, der jährlich 1,5 Millionen Schweine schlachtet, und hat ein Verkaufsbüro im polnischen Poznań ( Posen). Geschäftsführer in Vorland sind die Brüder Christian und Guido Blömer. Der Familie gehört zudem die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH, geleitet von einem weiteren Bruder, Tobias Blömer. Die Familie besitzt die Barlebener Fleisch- und Wurstwaren GmbH ( Sachsen-Anhalt). 2014 übernahm Tobias Blömer die Firma Fleischwaren Maximilian in Berlin, die als Gründungsstätte der Currywurst gilt.

Sieben Kilometer vom Blömer-Werk entfernt im kleinen Ort Gremersdorf-Buchholz lebt ein Teil der Beschäftigten in zwei dreigeschossigen Wohnblocks. Gut ein Dutzend Autos mit polnischen und rumänischen Kennzeichen stehen vor den Häusern. In einem Fenster winkt eine Frau dem fotografierenden Reporter fröhlich zu, verschwindet dann aber, als der näher kommt.

Edwin Woller (am Fenster) lebt fast schon sein ganzes Leben in dem Mietshaus. Mit seinen Nachbarn, die im Fleischwerk arbeiten und am Wochenende nach Hause fahren, kommt er gut zurecht. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Das Unternehmen Blömer versicherte, als die Kritik an Tönnies laut wurde, dass ihre Vertragsarbeiter besser untergebracht werden, in normalen Wohnungen und nicht in vollgestopften Massenunterkünften. Stimmt das? Auf manchen Klingelschildern stehen mehrere Namen, auf den meisten nur ein oder zwei. Zwei Aufgänge sind komplett von einer GmbH belegt. Beide Häuser gehören der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Richtenberg.

Jedes zweite Wochenende nach Hause

Edwin Woller (57) lebt hier seit seiner Kindheit. Der Lkw-Fahrer schaut aus dem Fenster, er und seine Frau sind gerade zu Hause, positiver Corona-Test, aber mit dem Fleischwerk habe das nichts zu tun. Er schätzt, dass etwa 50 bis 60 Zerlegearbeiter aus Polen und Rumänien in den beiden Blocks leben. Darunter seien viele Paare, von denen beide im Fleischwerk arbeiten. Am Wochenende fahren die meisten nach Hause, wer weiter weg wohnt, nur jedes zweite Wochenende, erzählt der Nachbar.

Den Eindruck, dass die Arbeiter schlecht untergebracht seien, habe er nicht. Das Verhältnis sei gut, es gebe keine Probleme. „Vorher standen die meisten Wohnungen leer“, sagt Edwin Woller. Ohne die Pendler wären die Blocks, in denen er aufgewachsen ist, wahrscheinlich längst abgerissen worden.

Von Gerald Kleine Wördemann