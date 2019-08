Sie können uns Fotos und Infos Ihrer schweren, großen oder kuriosen Ernteerträge ganz einfach per Mail an grimmen@ostsee-zeitung.de schicken.

Zudem können Sie uns unter selber Mail-Adresse informieren und wir besuchen Sie in Ihrem eigenen Garten.

In der Redaktion in der Bahnhofsstraße 11 können Sie zudem gerne am Montag von 10 Uhr bis 14 Uhr und am Donnerstag von 14 Uhr bis 16 Uhr vorbeischauen und uns Ihre „Garten-Giganten“ 2019 präsentieren.