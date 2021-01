Grimmen

Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) lädt zum nächsten Blutspendetermin in Grimmen am Donnerstag, den 28. Januar, in der zeit von 15 bis 19 Uhr ein. Treff ist im Gebäude des DRK-Kreisverbandes in der Bergstraße 4. Das DRK weist daraufhin, dass es auch zu Wartezeiten im Freien kommen kann. Die Corona-Abstandsregeln und die begrenzten Personenzahlen pro Raum müssen weiterhin eingehalten werden.

Von OZ