Blutspenden in Grimmen: So geht es ohne langes Warten

Grimmen

Es kann wieder Blut gespendet werden! Der nächste Blutspendetermin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Grimmen findet am Donnerstag, den 25. März, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Gebäude des DRK-Kreisverbandes in der Bergstraße 4 statt.

Ein Hinweis des Blutspendedienstes an alle Spender: Die Corona-Abstandsregeln und die begrenzten Personenzahlen pro Raum sind einzuhalten. Und es gibt noch einen Tipp für alle, die nicht viel Zeit mitbringen und die Kontakte so gering wie möglich halten wollen: Wer möchte, kann sich online eine Uhrzeit zur Anmeldung reservieren – entweder unter www.blutspendemv.de oder über die kostenlose Blutspender-App.

Dadurch verkürzen sich die Wartezeiten extrem und die Spender erscheinen besser verteilt zur Blutspende-Aktion. Aber trotzdem dürfe jeder Interessent Blut spenden, auch ohne reservierten Termin, betonen die Organisatoren.

Von aj