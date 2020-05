Bohrschlamm bei Stahlbrode illegal entsorgt? Landwirt weist Vorwürfe zurück

Stahlbrode

Blühende Rapsfelder, Getreideähren wiegen sich im Wind – idyllischer kann Landschaft kaum sein als zwischen den beiden Sundhagener Orten Stahlbrode und Oberhinrichshagen. Und doch hängen anscheinend dunkle Wolken über dem kleinen Fischerort Stahlbrode.

Bürger des Dörfchens machen sich Sorgen, sind überzeugt, dass ein Landwirt illegal Bohrschlamm auf den Wiesen entsorge. Sie reden von einem Umweltskandal. „Jeder Einwohner sieht das. Alle schauen nur zu und unternehmen nichts“, heißt es in dem Leserbrief an die OSTSEE-ZEITUNG. Jene Bürger, die sich scheuen, ihre Namen öffentlich zu nennen, ziehen es sogar in Betracht, rechtliche Schritte einzuleiten.

Landwirt: „Es handelt sich um ein unbedenkliches Naturprodukt“

Den Vorwurf kennt der betreffende Landwirt (Name der Redaktion bekannt). Und es ärgert ihn, sich solchen Beschuldigungen ausgesetzt zu sehen. Denn was er auf den Wiesen ausgebracht hat, sei kein giftiger Bohrschlamm, sondern Bentonit. „Bentonit ist ein reines Naturprodukt, das zur Bodenaufwertung eingesetzt wird“, erklärt der Bauer.

Noch vor einigen Jahren hat er ökologische Landwirtschaft betrieben – zertifiziert. „Aber nach wie vor ist es schwer, damit Geld zu verdienen“, sagt er. Deshalb setzt er jetzt hauptsächlich auf die konventionelle Landwirtschaft. „Premiumkonventionell! Bedeutet: So weit weg wie möglich von der Chemie“, betont er.

Dementsprechend nutze er eben Naturprodukte wie das Bentonit, das tatsächlich auch bei Bohrungen eingesetzt wird. „Es ist völlig unbedenklich. Ich habe sogar eine entsprechende Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegen“, berichtet er. Gern erklärt er, warum er dieses Mittel nutzt: „Bentonit wird vor allem auf sandigen und kargen Böden eingesetzt. Es hilft, den Boden fruchtbarer zu machen. Es sorgt dafür, dass der Boden besser Wasser speichern kann, somit nicht so schnell austrocknet. Und es macht Dünger effizienter“, erklärt der Landwirt.

Kein Umweltskandal , sondern Umweltschutz

Noch einmal betont er, wie wichtig es ihm ist, so wenig Chemie wie möglich auf die Felder zu bringen. So setze er nicht nur bei der Bodenverbesserung auf Naturprodukte, sondern auch bei der Pflanzenpflege.

„Wir verwenden auch beispielsweise Zeolith. Das darin enthaltene Silicium, das im übrigen im menschlichen Körper Nähr- und Aufbaustoff für Knorpelmasse, Bindegewebe, Haut, Haare und Nägel ist, stärkt die Pflanzen auf natürliche Weise. Die Halme sind wesentlich stabiler und die Pflanzen resistenter gegen Schädlinge und Pilze. Außerdem sorgt es dafür, dass Nährstoffe nicht aus dem Boden ausgewaschen werden, sondern in der Erde verbleiben“, erklärt er.

Von einem Umweltskandal könne also bei Weitem nicht die Rede sein. Eher vom Gegenteil. Denn genau genommen tue er etwas für den Umweltschutz, ist er überzeugt. Denn das Zeolith entgifte den Boden durch Schadstoffbindung.

Grüne Wiesen, blühende Rapsfelder

Und der Einsatz von Bentonit und Zeolith zahle sich zudem aus. „Wir haben unseren Pflanzenschutzaufwand um 50 Prozent senken können“, berichtet der Landwirt. Und nicht zuletzt scheint es sichtbar – an den grünen Wiesen, blühenden Rapsfeldern und dem kräftigen Getreide auf den Äckern bei Stahlbrode.

Von Anja Krüger