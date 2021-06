Boltenhagen: Älteste Einwohnerin erinnert sich an die letzte Gutsfamilie

Boltenhagen

Zwischen Klevenow und Grischow liegt Boltenhagen, ein Ortsteil der Gemeinde Süderholz. Der kleine Ort war früher ein Gutsdorf. „Der Gutsherr war der erste Mensch, den ich hier getroffen habe. Das werde ich nie vergessen“, erinnert sich Elli Wissmer, Rentnerin. Heute ist sie mit 93 Jahren die älteste Einwohnerin, lebt mit einer ihrer beiden Töchter und Enkelin Kathleen auf ihrem schönen Gehöft. Im Alter von 19 Jahren kam die Dame 1947 nach Boltenhagen.

Die Erinnerungen an die Zeit der Nachkriegszeit und die Flucht aus Hinterpommern sind immer noch präsent. Gerne wäre sie zu der Zeit Kindergärtnerin geworden, kümmerte sich bereits um Heimkinder. Aber dann überschlugen sich die Ereignisse in der Nachkriegszeit und sie fand in Boltenhagen ein neues Zuhause.

Flüchtlingsfamilien bekamen ein Stück Acker

Der Anfang war schwer. Ihr Vater bekam ein Pferd, eine Kuh und eine tragende Sau, die alle ihre zwölf Ferkel großbekam. Jede Flüchtlingsfamilie bekam ein Stück Acker, die vorhandenen Ställe mussten sich die Leute teilen. Doch zu der Zeit war es für Mensch und Tier schwierig, genügend Nahrung zu bekommen. „Ich weiß noch, dass wir von den gekeimten Kartoffeln eine Scheibe abgeschnitten und diese gepflanzt haben, damit wir den Rest für uns hatten. Es war schwer, hat aber gut geklappt“, weiß Elli Wissmer noch ganz genau. An die Gutsfamilie hat sie nur gute Erinnerungen. „Ich sehe noch heute, wie die Gutsbesitzer mit einer kleinen Ponykutsche aus dem Dorf gefahren sind. Das waren gute Leute, sie waren zu allen gut, auch zu den Tagelöhnern.“

Im herrschaftlichen Kinderbett schlummerten Wissmers Töchter

Der Ort bestand seit dem 18. Jahrhundert aus zwei Gütern. Es gab das adlige Rittergut und das Allodialgut, das Privateigentum fürstlicher Familien. Dazwischen lag um einen Anger das Dorf mit den Landarbeiterkaten. Beide Güter hatten einen Gutspark. Im 19. Jahrhundert wurde das Rittergut geteilt: Adlig Boltenhagen zählte zum Besitz des Freiherrn von der Lancken-Wakenitz aus Boldevitz auf Rügen und der kleinere Teil Allodial zu Boltenhagen, zu dem auch eine Dampfmühle und eine Kornbrennerei gehörte.

Im Zuge der Bodenreform nach 1945 wurde das ritterschaftliche Gut Boltenhagen enteignet und das Land an insgesamt 48 Neubauern und Umsiedler verteilt. Nur die älteste Tochter des Gutsherren blieb mit ihrer Familie im Gutshaus und half den Menschen im Ort. „Von ihr haben wir ein Kinderbett bekommen. Darin sind unsere beiden Mädchen groß geworden“, berichtet die Seniorin. Die Boltenhagenerin heiratete 1952 und übernahm zusammen mit ihrem Mann die Siedlung von dessen Großvater. Aber das junge Paar hatte nicht lange was von ihrer selbst geschaffenen Existenz. 1959 wurde die LPG gegründet und es brach eine neue Zeit an. In ihrem jetzigen Haus wohnt Frau Wissmer seit 1964, seit 1985 ist sie Witwe. Die Arbeit in der Landwirtschaft bestimmte ihr Leben.

Im Gutshaus herrscht immer munteres Leben

Das Gutshaus Allodial Boltenhagen, ein Backsteinbau, entstand zwischen 1850 bis 1870, später erfolgten An- und Umbauten. Eigentlich sei das Anwesen immer bewohnt gewesen. Nach der Wende war es eine Zeit lang kultureller Mittelpunkt. In Eigeninitiative wurde der Saal für Feiern aller Art genutzt. Egal ob Kindertag, Laternenumzug, Weihnachtsfeiern oder Fasching – die Einwohner organisierten gemeinsam die Feiern. Petra Müller, Tochter von Elli Wissmer, erinnert sich besonders gerne an eine Faschingsfeier, zu der 86 Leute kamen. „Das war richtig schön. Wir sind im Dorf rumgegangen und haben Geld gesammelt oder gefragt, wer was zum Essen beiträgt“, weiß Müller.

Die junge Familie Clarius hat für das schöne Gutshaus die Heimat gewechselt. Quelle: Roswitha Pendzinsky

Einige Jahre beherbergte das Gutshaus und der umliegende Park, in dem im Frühjahr der Bärlauch so schön blüht, die „Essbaren Landschaften“. Viele gute Ideen sollten hier umgesetzt werden, aber die Initiatoren gingen später eigene Wege. Heute ist das Gutshaus in Privatbesitz. Erst seit zwei Monaten wohnen Anna und Lars Clarius mit Töchterchen Nimoue hier. Die junge Familie stammt aus Hessen. „Wir haben das hier per Zufall entdeckt und wollten gerne in Wassernähe. Es hat uns gleich gut gefallen“, betonen die neuen Vorpommern.

Noch gönnt sich das Paar eine Auszeit und lässt es entspannt angehen, wo sie beruflich Fuß fassen werden in Vorpommern. In dem Ort, wo die alten Häuser schön saniert sind, viele neue Häuser gebaut wurden und werden, kann man sogar eine Ferienwohnung mieten und Urlaub machen. Mehrere Teiche sind Refugium für eine vielseitige Flora und Fauna. Durch den Bau einer Plattenstraße, die überwiegend von der Landwirtschaft genutzt wird, ist mehr Ruhe im Dorf. Ein schönes Dorf, in das vermehrt junge Leute ziehen. Früher, als Elli Wissmer jung in den Ort kam, hat sie schnell festgestellt: „Die meisten Leute waren alle irgendwie miteinander verwandt.“

Von Roswitha Pendzinsky