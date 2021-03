Bookhagen

Helga Böhmert ist momentan die älteste Einwohnerin von Bookhagen bei Elmenhorst. 1950 wurde sie im Gutshaus des kleinen Dorfes geboren. Bookhagen ist ein Ortsteil der Gemeinde Elmenhorst. Ein kleiner schöner Ort, zu dem eine herrliche Baumallee führt. Das Gutshaus, ein eineinhalbgeschossiger Ziegelbau, ist das zentrale Gebäude. Es entstand um 1891. Aus dieser Zeit gibt es keine Überlieferungen.

Nach Auffassung von Bürgermeister Rudi Wendorf ist Helga Böhmert die gute Seele in dem nur neun Häuser umfassenden Dorf. Sie verbringt ihr ganzes Leben in Bookhagen. 1951 ist sie in das damals neu gebaute Haus, gleich neben dem Gutshaus, mit den Eltern und ihrem älteren Bruder gezogen. Mit dem Fahrrad ging es zur Schule nach Elmenhorst. „Unsere Eltern waren Bauern und wir haben viel mitgeholfen. Mein Bruder und ich hatten eine sehr schöne Kindheit“, erzählt die Frau. Sie erinnert sich noch an den Laden im Gutshaus. Später kam zwei Mal in der Woche ein Verkaufswagen. „Wir waren mit allem versorgt.“ Heute braucht man ein Auto, um flexibel zu sein. Zu Nachbarn im Ort hat Helga Böhmert einen guten Kontakt, wie sie selbst sagt.

Drei-Generationen Haus

Zu den neuen Nachbarn gehören die jungen Leute, die das Gutshaus übernommen haben. Es ist ein Drei-Generationen-Haus. Denn Oma, Mutter Simone und Tochter Patricia Neuwirth mit Lebensgefährte Tom Endert wohnen schon seit einiger Zeit zusammen. Simone Neuwirth hat das Gebäude 2015 gekauft und inzwischen an die Tochter weitergegeben.

Eine Allee führt ins Dorf mit Blick auf das Gutshaus. Quelle: Roswitha Pendzinksy

Zurzeit lebt die Familie auf einer Seite der unteren Haushälfte. Aber das wird sich bald ändern. Das junge Paar hat ehrgeizige Pläne und einen Architekten, einen Experten für Gutshäuser, beauftragt, die Baumaßnahmen fachlich zu betreuen. Dabei sind die beiden selbst vom Fach. Patricia und Tom sind seit sechs Jahren ein Paar und haben sich bei der Arbeit einer renommierten Hausbaufirma kennengelernt.

Wohnungen werden ausgebaut

„Aber ein Gutshaus ist was anderes“, gibt der junge Bauleiter zu bedenken. Geplant sind fünf weitere Wohneinheiten in dem ziegelsteinroten Bau mit der Prunktreppe als künftiger Eingang in die geplante Empfangshalle. Von dem Haupteingang werden alle Mieter ihre Wohnungen erreichen.

Zurzeit wirken die jungen Eigentümer mit Familie und Freundeskreis noch allein auf dem 6700 Quadratmeter großen Gelände. Viele Fichten wurden gerodet und Platz geschaffen für ein schönes neues Umfeld. „Der Garten soll parkähnlich gestaltet werden. Wir haben Spaß daran und machen viel selber“, verrät Patricia Neuwirth.

Ein schön gemauerter Brunnen ist schon jetzt ein besonderes Schmuckstück auf dem Areal. Und seit etwa zwei Wochen gibt es vier hübsche Hühner in einer Voliere. Alle Hennen haben einen Namen erhalten und sind als neue Bewohner des Hofes willkommen. Aber bis zum Besuch der OSTSEE-ZEITUNG gab es noch kein Ei. „Es ist doch gut zu wissen, wo die Eier herkommen“, freut sich Mutter Simone Neuwirth schon auf das erste Ei.

Keine Baugenehmigungen

In dem kleinen Dorf stehen leider drei Ruinen. Es gibt möglicherweise Interessenten für die Objekte, berichtet der Bürgermeister. Am Dorfeingang hat ein Berliner das Grundstück gekauft und beräumt. „Der Mann hat viel recherchiert und möchte gerne bauen. Aber erhält keine Baugenehmigung“, bedauert Bürgermeister Wendorf.

Für das Gemeindeoberhaupt ist es nicht nachvollziehbar, dass die Politik die Entwicklung des ländlichen Raumes propagiert und andererseits Bauwillige nicht unterstützt. Es gibt bereits ein Berliner Paar, das sich ein altes Fachwerkhaus in Bookhagen zum Wohnsitz umgebaut hat. Bookhagen ist umgeben von viel Grün und einem gerade frisch sanierten Teich. Ein idyllischer Ort zum Leben in der Nähe zu Elmenhorst mit Einkaufsmöglichkeiten, der Kirchgemeinde und Vereinsleben sowie zu Grimmen und der Hansestadt Stralsund.

