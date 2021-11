Greifswald

Boosterimpfung, Mix von Impfstoffen, Nebenwirkungen und Vorerkrankungen – das waren die häufigsten Themen am OZ-Telefon zur Corona-Impfung. Zwei Stunden lang beantworteten die drei Experten der Greifswalder Unimedizin Leserfragen. Es klingelte ununterbrochen. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir hier für Sie zusammengefasst. Am OZ-Telefon waren für Sie erreichbar: Professor Uwe Reuter, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums, Professor Nils-Olaf Hübner, Berater der Landesregierung zu Covid 19 und Chefhygieniker der Unimedizin, sowie Robert Altmann, Humanmediziner und Aufklärungsarzt im Impfzentrum Greifswald.

Ich bin Rentnerin und habe mehrere Vorerkrankungen. Deswegen habe ich Angst, durch eine Coronaimpfung noch mehr gesundheitliche Probleme zu bekommen. Ist eine Impfung bei mir sinnvoll?

Nils-Olaf Hübner:Das ist immer eine Abwägungsentscheidung. Auf der einen Seite sind da die möglichen Nebenwirkungen und auf der anderen Seite der mögliche schwere Verlauf einer Coronainfektion. Schon ohne Vorerkrankungen ist das Risiko deutlich erhöht, in Ihrem Alter (76 Jahre) einen schweren Verlauf zu erleiden. Durch die Vorerkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit noch höher. Deswegen ist eine Impfung auf jeden Fall sinnvoll. Durch diesen Winter ohne Impfung zu gehen, ist wie ohne Regenschirm durch den Regen zu laufen.

Uwe Reuter: Die Impfung schützt Sie nicht zu 100 Prozent vor einer Erkrankung. Aber sie schützt sie vor einem schweren Krankheitsverlauf. Von 100.000 Erkrankten, die nicht geimpft sind, sterben im Schnitt 860 Personen. Bei 100.000 Geimpften, stirbt rein rechnerisch weniger als ein Mensch an Impfkomplikationen.

Robert Altmann:Außer einer akuten Erkrankung mit Fieber gibt es kaum Dinge, die gegen eine Impfung sprechen.

Ich wurde zwei Mal mit Moderna geimpft und bin jetzt mit der Booster-Impfung dran. Mein Hausarzt hat aber nur Biontech. Soll ich mich trotzdem impfen lassen?

Altmann:Die Ständige Impfkommission empfiehlt, sich mit dem gleichen Impfstoff impfen zu lassen. Wer also die ersten beiden Impfungen mit Moderna bekommen hat, sollte auch die dritte Impfung mit Moderna erhalten.

Hübner:Ist der Impfstoff allerdings nicht vorrätig, ist die Impfung auch mit Biontech möglich. Gerade bei älteren Menschen sollte sich die Impfung nicht unverhältnismäßig lange verzögern.

Altmann: Der Impfstoff Moderna wird nicht an Hausärzte ausgeliefert. Um die Drittimpfung mit Moderna zu erhalten, müssen Sie also einen Termin im Impfzentrum machen.

Ich habe etwa anderthalb Wochen nach der Impfung starke Gliederschmerzen, Haarausfall, rote Flecken bekommen. Was soll ich tun?

Altmann: Man muss zwischen Impfreaktionen und Nebenwirkungen unterscheiden. Impfreaktionen ist das, was man erwarten kann, zum Beispiel lokale Reaktionen oder Abgeschlagenheit. In der Regel ist das innerhalb von drei Tagen vorbei. Nebenwirkungen sind unerwartet, unerwünscht und selten, wie beispielsweise die Herzmuskelentzündung.

Hübner:Wenn Sie unerwartete oder bisher nicht beschriebene Symptome im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung entwickeln, sollten Sie dies auf jeden Fall Ihrem Hausarzt schildern und dem Paul-Ehrlich-Institut melden. Diesen Dingen kann nur nachgegangen werden, wenn sie auch als mögliche Nebenwirkung erfasst werden. Es gibt hierfür ein Onlineformular auf der Webseite des Instituts.

Warum wurden die Studienphasen bei der Entwicklung der Impfstoffe so stark verkürzt?

Reuter: Die mRNa-Technologie, auf der die Impfstoffe basieren, wollte man ursprünglich gegen Krebs einsetzen. Die Technologie war also schon getestet worden an gesunden Menschen. Diese Entwicklungsstufe wurde damit sozusagen übersprungen. Das hat den Zulassungsprozess enorm beschleunigt. Außerdem wurden die Studienphasen zwei und drei zusammengelegt, was häufiger gemacht wird. Hierbei geht es um die Testung der Dosierung und die Testung in größeren Kohorten.

Warum steht in den Verträgen der Impfstoffhersteller ein Ausschlusskriterium für Haftungen und Spätfolgen?

Reuter: Das steht bei allen Impfstoffen und Arzneimitteln regelhaft in den Produktinformationen.

Muss ich jetzt immer zwei Mal im Jahr zur Impfung?

Hübner: Nein, durch die Booster-Impfung wird der Schutz deutlich erhöht. Die Antikörper halten dann mit Sicherheit deutlich länger als ein halbes Jahr. Ob eine jährliche Impfung notwendig sein wird oder die dritte Impfung auf Lebzeiten reicht, muss sich noch zeigen.

Reuter:Je älter man ist, desto kürzer werden die Abstände zwischen den empfohlenen Impfungen sein. Denn wir wissen bereits, dass sich die Antikörper bei jüngeren Menschen länger halten.

Ich war an Corona erkrankt. Muss ich trotzdem zur Impfung?

Altmann:Gegenwärtig geht man davon aus, dass nach einer Erkrankung und einer Impfung keine weitere Immunisierung notwendig ist.

Hübner: Durch eine Coronaerkrankung wird das Immunsystem stark stimuliert, stärker als durch eine Impfung. Deswegen ist eine Booster-Impfung für Personen, die Corona hatten, nach heutiger Kenntnis nicht nötig.

Mein Mann und ich ernähren uns gesund und treiben Sport. Reicht das nicht aus als Schutz vor Corona?

Reuter:Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich mit Corona infizieren, ist genauso hoch, wie die einer anderen Person, die weniger gesund lebt, aber ebenfalls nicht geimpft ist. Wenn Sie regelmäßig in einen Sportclub gehen, sind Sie womöglich sogar einem größeren Risiko ausgesetzt, weil sie dort auf viele Menschen treffen.

Ich habe morgen einen Termin zur Booster-Impfung, fahre aber 20 Stunden später in den Urlaub. Sollte ich die Impfung wegen möglicher Nebenwirkungen wie Fieber oder Durchfall lieber verschieben?

Altmann:Impfreaktionen sind auch bei der dritten Impfung möglich. Wenn Sie bei der ersten und zweiten Impfung keine oder kaum Nebenwirkungen hatten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das bei der dritten Impfung auch so ist. Das kann ich Ihnen allerdings nicht versprechen. Wenn Ihre Impfung also erst knapp sechs Monate her ist, können Sie den Termin auch gerne nach dem Urlaub wahrnehmen. Grundsätzlich gilt: Je früher Sie die Booster-Impfung nach dem Ablauf der sechs Monate bekommen, desto besser sind Sie geschützt.

Ich stille noch und bin deswegen unsicher, ob ich mich impfen lassen sollte.

Reuter:Die Ständige Impfkommission empfiehlt Impfungen für Schwangere und Stillende. Ich kann dennoch verstehen, dass Sie zögerlich sind.

Bleibt der Impfstoff im Körper?

Reuter:Nein. Nach der Impfreaktion werden sogenannte Memory-Zellen im Körper gebildet, die sich daran erinnern, wie das Virus aussah. Sobald das Virus später im Körper auftaucht, wissen die Zellen, dass dieses ein Feind ist und die Immunabwehr gestartet werden muss.

Ich habe gehört, dass die Grippeimpfung auch vor Corona schützt. Stimmt das?

Hübner:Es gibt Hinweise darauf, dass die Grippeschutzimpfung den Verlauf einer Corona-Infektion möglicherweise abmildern kann. Das ist ein weiteres Argument für die Influenzaimpfung – aber verlassen sollte man sich darauf nicht. Vor einer Infektion schützt nur eine Corona-Impfung.

Altmann: Die Corona- und die Grippeschutzimpfung können zeitgleich gegeben werden.

Ich habe große Angst vor Nebenwirkungen. Welchen Impfstoff empfehlen Sie mir?

Hübner: Bei Moderna ist der Schutz etwas höher, bei Biontech liegen die meisten Erfahrungen vor, weil wir den Impfstoff am häufigsten verimpfen. Aber an sich sind sich beide sehr ähnlich, vor allem der Schutz gegen die schwere Infektion ist bei beiden sehr gut. Das ist ungefähr so, als ob Sie sich zwischen VW oder Opel entscheiden. Bei Johnson und Johnson ist die Schutzwirkung geringer, wenn nur einmal geimpft wird. Deswegen würde ich zwischen den anderen beiden Impfstoffen wählen.

Von Katharina Degrassi