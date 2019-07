Stahlbrode

„In den Sommerferien ist es eher ruhiger“, sagt Ralf Wenk, Bootsverleiher in Stahlbrode. Dies liegt nicht in erster Linie daran, dass zu wenige Urlauber unterwegs sind. „Der Bootsverleih ist enorm abhängig von den verschiedenen Fischzeiten“, erklärt er und erzählt: „Natürlich kommen vereinzelt Touristen zu mir und leihen sich für kleine Touren stundenweise ein Boot aus. Aber so richtig Andrang herrscht erst wieder im Spätsommer.“

Darum muss man als Unternehmer im Fischerdorf auch ständig mit der Zeit gehen und neue Trendsportarten anbieten. „Ich habe mir kürzlich zwei Boards gekauft, die sich zum Stand-up-Paddeln eignen“, erklärt Ralf Wenk. Diese kann man nun, ebenso wie Boote mit fünf und 15 Pferdestärken, ausleihen. Zudem bietet er in seinem kleinen Angelshop auch Postkarten an. „Diese sind bei Touristen sehr gefragt“, bestätigt er.

„Derzeit hängt das Wetter aber ein wenig durch und dies merkt man insbesondere an der Zahl der Tagesgäste. Der vergangene Sommer war super. Stabil schönes Sommerwetter ist auch ein Besucher-Garant“, meint er.

Raik Mielke