Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss sich derzeit in London vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Er soll 2017 dem Insolvenzverwalter Einkünfte verschwiegen haben – in jenem Jahr, als er sich von seinen Autohäusern in Vorpommern trennte. Dort schaut man mit einer Mischung aus Mitleid und nostalgischer Erinnerung nach London.