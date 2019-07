Grimmen

Am Sonntagabend ist auf der A20 ein Auto in Brand geraten. Die Fahrerin bemerkte in Höhe der Anschlussstelle Grimmen Rauch im vorderen Teil des Wagen und hielt den Wagen auf dem Standstreifen an.

Wie die Polizei mitteilte, hat die 45-jähriger Fahrerin das Auto zusammen mit ihrem Lebensgefährten und zwei Kindern unbeschadet verlassen. Kurze Zeit später stand das Auto komplett in Flammen.

A20 wegen Brand komplett gesperrt

Zehn Feuerwehrleute von der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen haben den Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf 15.000 Euro.

Die Familie wurde durch Bekannte abgeholt. Die A20 war während der Löscharbeiten für etwa 45 Minuten vollgesperrt.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

RND/sal