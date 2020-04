Brand im Grimmener Tierpark entpuppt sich als Lagerfeuer

Grimmen

Kurz nach 22 Uhr heulten am Mittwochabend die Feuerwehrsirenen in Grimmen. Jemand hatte dichten Rauch über dem Tierpark in der Von-Homeyer-Straße gesehen und war in Sorge, dass es in der städtischen Einrichtung brennen könnte. Er alarmierte über die Notrufnummer die Feuerwehr.

Nur wenige Minuten später trafen fünf Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Grimmen – besetzt mit insgesamt 30 Feuerwehrleuten – und auch Polizisten in der Von-Homeyer-Straße ein. Einen Brand konnten sie zwar nicht feststellen, nahmen aber Rauch und Brandgeruch wahr.

Anzeige

Die Ursache dafür stellten die Rettungskräfte wenig später fest: In der Bergstraße loderten Tannenzweige in einer Feuerschale. Der dadurch verursachte Rauch zog über den Tierpark hinweg.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger