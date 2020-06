Tribsees

Wegen der Coronakrise wurde er seit Wochen nicht genutzt, nun ist er teilweise Opfer eines Feuers geworden: Der Jugendtreff in der Tribseer Willi-Braun-Straße stand am Samstagnachmittag in Flammen. 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Tribsees und Hugoldsdorf waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.

„Die Alarmierung erfolgte um 14.48 Uhr. Wir waren bis um 18 Uhr im Einsatz“, sagt Manuel Horn, Wehrführer in Tribsees. Eine Nachbarin habe durch die Fenster erkennen können, dass es in dem Gebäude eine Rauchentwicklung gab. Den späteren Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes nach soll diese vom Sicherungskasten ausgegangen sein, berichtet Horn. Ein Brandursachenermittler musste nicht hinzugezogen werden.

Anzeige

50 000 Euro Sachschaden

Daraus sei ein „Mittelbrand“ entstanden, wie die Feuerwehrleute das Feuer kategorisieren. Das Gebäude brannte zu einem Drittel aus. Vier der Brandschützer trugen bei der Bekämpfung Atemschutztechnik. Zwei C-Rohren wurden zum Löschen eingesetzt.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Drei Stunden war die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 50 000 Euro.

Einen Einsatz, zu dem insgesamt 24 Feuerwehrleute ausrücken, erleben die Wehren der Region nicht alle Tage. „Wir sind eine freiwillige Wehr. Ich bin froh, dass wir über so viel Personal verfügen“, sagt Manuel Horn. Insgesamt sind seiner Auskunft nach 38 Menschen bei der Feuerwehr Tribsees organisiert.

Laut Polizeihauptkommissar Rüdiger Ochlast vom Polizeipräsidium Neubrandenburg beläuft sich der Sachschaden samt Inventar auf circa 50 000 Euro. „Es waren zu keiner Zeit Personen in Gefahr.“ Das Gebäude war seit dem 20. März geschlossen.

Von Kai Lachmann