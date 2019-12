Brand in Tribsees: Frau verhindert Schlimmeres

Tribsees

Der guten Nase und dem umsichtigen Verhalten einer Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Willi-Braun-Straße in Tribsees hat es wohl ein Mieter zu verdanken, dass er das Weihnachtsfest in seiner Wohnung verbringen kann.

Als am Sonnabend gegen 19 Uhr plötzlich der Strom ausfiel und sie im Treppenaufgang nachsehen wollte, ob dort ebenfalls die Lampen dunkel bleiben, stellte sie Brandgeruch im Haus fest. Ihre gute Nase führte sie ins oberste Stockwerk, wo aber niemand öffnete. Umgehend informierte sie Feuerwehr. Auch Polizei und Rettungsdienst wurden verständigt.

Wie sich später herausstellte, fing das Bedienelement eines Elektroherdes in der obersten Wohnung durch einen technischen Defekt Feuer. Ein Handtuch, das auf dem Herd lag, fing bereits an zu glimmen. Der dabei entstehende Rauch löste schließlich auch den Rauchmelder aus. Aber da waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees und Hugoldsdorf bereits vor Ort.

Der Mieter der Wohnung, war nicht zu Hause. Bis auf Herd und Handtuch kam in seiner Wohnung nichts zu Schaden.

Von Anja Krüger