Brandshagen

Dellen und Senken in der Hauptstraße, keine Fußwegmöglichkeiten vor dem eröffneten Seniorenzentrum, schlecht einzusehende Kreuzungen, viel zu schnell fahrender Durchgangsverkehr – die Einwohner von Brandshagen sind sehr unzufrieden damit, was in ihrem Dorf passiert. Beziehungsweise darüber, dass ihrer Meinung nach viele Probleme seit Jahren nicht angegangenen werden.

„Seit 2010 werden wir immer wieder vertröstet. Der Zustand der Hauptstraße in Brandshagen ist katastrophal“, sagt Fred Krohn. Und er fragt die Gemeindevertreter und speziell den Bürgermeister der Gemeinde Sundhagen, zu der Brandshagen gehört: „Wann wird Brandshagen endlich in einen Plan aufgenommen?“

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Krohn wohnt direkt an der Dorfallee in Brandshagen und hat klirrende Gläser im Schrank, wenn Lkw durch den Ort fahren. Besonders die „Gräben“ in der Kopfsteinpflasterstraße sind es, die Anwohner wie ihn ärgern und Pkw an manchen Stellen fast zum Fliegen bringen. „Es gibt viele Landwege in unserer Gemeinde, die gar keine Befestigung haben“, entgegnet darauf Bürgermeister Krüger. Und er fügt an: „Ich mache keine Versprechen, die ich nicht halten kann. Es gibt Ortsteile, die sind schlechter bedient.“

Vor-Ort-Besichtigung bereits erfolgt

Vor mehr als zehn Jahren hätten bereits 40 Brandshäger Familien die Forderungen nach Veränderungen unterschrieben, erklärt Anwohner Krohn. „Machen Sie endlich etwas!“, fordert er den Bürgermeister persönlich auf.

„Es gab bereits Vor-Ort-Begehungen in Brandshagen“, informiert der Leiter des gemeindlichen Bauausschusses Peter Voß. Und er räumt ein: „Die Einwohner haben Recht, es gibt diese Gräben und Dellen in der Kopfsteinpflasterstraße.“ Und es werde dort seit Jahren nichts getan.

Als Ursache für die Straßenschäden nennt er erneuerte Wasserleitungen, die die Straße queren und deren Untergrund abgesackt ist. „Es wurde einfach nie richtig in Ordnung gebracht“, kann er den Unmut der Brandshäger verstehen. Auch das Argument, dass die „Alte B 96“, die als Hauptstraße durch Brandshagen verläuft, unter Denkmalschutz steht, lässt er nicht gelten. Wenn der Ostsee-Küsten-Radweg dort entlang gehe, spiele das ja auch keine Rolle.

Kreuzung schlecht einzusehen

Auch der Brandshäger Manfred Rüdiger fordert die Reparatur der Dorfallee. „Einiges ist ja schon mal repariert worden, aber vieles immer noch nicht ok“, sagt er. Besonders im Bereich der „Arche Brandshagen“ gebe es Nachholbedarf.

Rüdiger kritisiert außerdem, dass manche Kreuzungen schlecht einzusehen seien. An der Brink zum Beispiel habe man keinen Einblick auf die Hauptstraße und den dortigen Verkehr. „Das Straßenschild muss versetzt werden“, fordert er.

Abhilfe wünscht er sich auch für den Bereich am Friseur, ebenfalls direkt an der Dorfallee. Lose Schottersteine würden durch die Gegend fliegen, wenn Lkw oder Landwirtschaftsfahrzeuge vorbeifahren. Er könne sich dort einen gepflasterten Bereich und vielleicht auch zwei Bänke zum Verweilen vorstellen, regt er an.

„All diese Anregungen nehmen wir auf“, sagt Bürgermeister Krüger. Allerdings gebe es Einschränkungen – beispielsweise dort, wo kein Fußwegbau möglich sei, weil es sich um Privatgelände handele. So sei der Gehweg bis ans Supermarktgelände gebaut, auf dem Netto-Gelände sei das nicht möglich.

Sicheren Weg am Seniorenzentrum ermöglichen

Veränderungen wünscht sich Manfred Rüdiger außerdem für den Bereich vor dem Seniorenzentrum, das demnächst eröffnet. „Wie können wir zukünftig gewähren, dass ältere Menschen, die beispielsweise in der Seniorenanlage des Pflegedienstes Delphin in Brandshagen wohnen oder dort die Tagesstätte besuchen, die Straße problemlos queren können“, fragt auch Thomas Knoll von der dortigen Baufirma Möller und Knoll. Er selbst rechnet nach der Eröffnung in diesem Jahr mit einer hohen Fußgängerfrequenz in diesem Bereich. Er habe bereits vor einiger Zeit einen Kaufantrag für den Streifen direkt vor dem Zentrum gestellt, um den Bereich dort zu befestigen, eine vernünftige Zuwegung zu schaffen und den Fußgängerverkehr zu ermöglichen. Doch der sei abgelehnt worden – aufgrund des geplanten Baus des Ostseeküsten-Radweges. „Doch da hat sich nichts getan“, sagt Knoll nun. Die Seniorenanlage stehe kurz vor der Eröffnung, aber eine Lösung gebe es immer noch nicht.

Bürgermeister Helmut Krüger würdigt das Seniorenzentrum, in der 14 Wohnungen und eine Tagesstätte entstehen, als Bereicherung für die Gemeinde und speziell für den Ort Brandshagen. Auch bestätigt er, dass es mit dem Radwegebau nicht vorwärts geht. „Die Gemeinde Sundhagen überlegt gerade, wie wir den Bereich dort sicher begehbar machen können“, sagte er deshalb.

Von Almut Jaekel