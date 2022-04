Brandshagen

Am Mittwoch erhielt die Grimmener Polizei von einem Mitarbeiter des Amtes Miltzow die Information über eine Sachbeschädigung in der Dorfallee in Brandshagen. Bereits am Dienstag der letzten Woche soll der besagte Mitarbeiter festgestellt haben, dass Unbekannte auf das Kopfsteinpflaster der Dorfallee mit gelber Farbe fünf Mal die Zahl „30“ aufgetragen haben.

Darüber hinaus wurden auf 14 Straßenbäumen ebenfalls mit weißer Farbe die Zahl “30“ gemalt und drei vorhandene Verkehrszeichen beklebt. Hinzukam ein neues Verkehrszeichen “Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ mit dem Zusatzzeichen “Achtung 8% Gefälle“, das von den Unbekannten unberechtigt aufgestellt und bereits entfernt wurde.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570 zu melden.

