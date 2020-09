Brandshagen

Nach langen Jahren des Wartens war es nun endlich so weit. Der Neubau für die Freiwillige Feuerwehr in Brandshagen konnte bei einem kleinen Festakt von Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger an den Gemeindewehrführer Heiko Schammel übergeben werden. Die ersten Pläne für den Bau gab es bereits vor 13 Jahren. Nach insgesamt zwei Jahren Bauzeit konnte der 1,542 Millionen Euro teure Neubau in Betrieb genommen werden. „Nicht alle Bürgermeister dürfen sich freuen, solch ein Bauwerk zu eröffnen“, freute sich Krüger in seiner Eröffnungsrede. Zwar müssten noch kleine Handgriffe und letzte Aufgaben erledigt werden, aber „einige wenige Tage sind nichts gegen die vielen Jahre, die man warten musste“, erklärte Krüger weiter.

18 aktive Feuerwehrleute durften am Mittwochabend das neue Gebäude beziehen. „Das alte war viel zu eng, baufällig und zu klein geplant für die heutigen Fahrzeuge“, begründete Gemeindewehrführer Heiko Schammel den Umzug. Die Feuerwehr in Sundhagen ist in fünf Löschgruppen eingeteilt, in denen insgesamt 90 Feuerwehrfrauen und -männer aktiv sind. Normalerweise rückt sie im Schnitt 43- bis 45-mal im Jahr zu Einsätzen aus. „Die Zahl haben wir in diesem Jahr aber schon jetzt im September erreicht“, erklärt Gemeindewehrführer Heiko Schammel.

Bürgermeister Krüger ist sich dabei sicher, dass das neue Gebäude den Anforderungen der Zukunft lange gerecht werden kann. Dafür hat die Gemeinde Sundhagen einen großen finanziellen Anteil selber gestemmt – nämlich 675 000 Euro der gut 1,5 Millionen Euro Baukosten kamen aus dem Etat der Gemeinde Sundhagen und 150 000 Euro aus der Feuerschutzsteuer. Bei der Einweihung waren aufgrund der Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur Offizielle und die Mitglieder der Löschgruppe Brandshagen geladen. Krüger möchte das Gebäude aber schnellstmöglich anderen präsentieren: „Wir müssen in der nächsten Zeit die Möglichkeit nutzen, dass auch die anderen Löschgruppen eine Einweisung in das Gebäude erhalten. Außerdem wollen wir mit einem Tag der offenen Tür auch die Bürgerinnen und Bürger an unserer Freude teilhaben lassen.“

Auch Landrat Stefan Kerth ( SPD) warb bei seiner kurzen Rede zur Eröffnung um Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die Kosten: „Es heißt, dass die Feuerwehr das Gebäude bekommt, aber das stimmt ja nur zur Hälfte. Die Gemeinde kriegt ein neues Gebäude für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dazu finde ich, dass hier eine super Arbeit gemacht wurde. Ich habe hier heute nichts von Verzögerungen oder einer Preissteigerung gehört.“

Von Beginn an in die Planung involviert und wie schon bei der Grundsteinlegung im April 2019 vor Ort war der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier ( CDU). Mit 717 000 Euro Sonderbedarfsmittel trug das Land einen Großteil der Baukosten. Innenminister Caffier betonte noch einmal, wie hoch er den ehrenamtlichen Einsatz und das persönliche Engagement der Feuerwehrangehörigen schätzt. „Wir alle wissen, dass nur mit den ehrenamtlichen Kräften in den Freiwilligen Feuerwehren der Brand- und Katastrophenschutz in unserem Land aufrechterhalten werden kann. Sie brauchen dafür auch unsere materielle Unterstützung, wenn es um ihre Arbeitsbedingungen und technische Ausrüstung geht“, so Caffier. Der CDU-Politiker stellte dabei aber auch klar, dass ein Feuerwehrgebäude mit so hohen Baukosten in Zukunft nicht mehr mit solchen Mitteln aus dem Land rechnen könne, da das den Bürgerinnen und Bürgern schwer zu vermitteln sei. Stattdessen soll es vom Land einheitliche Vorgaben zu Größe und Kosten geben. Wer dann mehr wolle, müsse dies aus eigenen Mitteln stemmen.

Von Niklas Kunkel