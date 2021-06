Brandshagen

In Brandshagen ist eine Einrichtung entstanden, die es in jedem Dorf geben sollte. Das findet zumindest der Besitzer des neuen Seniorenzentrums Thomas Knoll. Nach zwei Jahren ist der Bau nun abgeschlossen – seit dem 1. Juni ist es offiziell eröffnet. Den Ort hat er mit Bedacht ausgewählt.

Denn der Chef der Baufirma Möller & Knoll Hausbau lebt selbst seit 20 Jahren in Brandshagen. Mit dem Bau der Einrichtung wollte er dem Ort etwas zurückgeben, sagt er: „Ich habe hier den Bedarf gesehen. Auf diese Weise kann man es auch den Urbrandshägern ermöglichen, in ihrer Heimat zu bleiben. Auch wenn sie Haus und Hof nicht mehr allein betreuen können.“ Insgesamt 14 Wohnungen wurden dafür in der Einrichtung geschaffen.

Informationen zu den Wohnungen Vier Wohnungen im Erdgeschoss: zwei Räume, circa 67 qm, 987 Euro, mit Zugang zur Terrasse (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 5 im Obergeschoss: zwei Räume, circa 42 qm, 714 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 6 im Obergeschoss: ein Raum, circa 27 qm, 554 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 7 im Obergeschoss: zwei Räume, circa 33 qm, 641 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 8 im Obergeschoss: zwei Räume, circa 40 qm, 680 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 9 und 10 im Obergeschoss: zwei Räume, circa 41 qm, 692 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 11 und 12 im Obergeschoss: ein Raum, circa 28 qm, 583 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale) Wohnung 13 und 14 im Obergeschoss: zwei Räume, circa 41 qm, 692 Euro (inkl. Betriebskosten und Betreuungspauschale)

Zum Angebot gehört außerdem eine Tagespflege. Diese kann unter anderem von den Bewohnern des Hauses in Anspruch genommen werden. Aber auch Senioren aus dem Dorf und der Umgebung sollen den Tag hier verbringen können. Der Gedanke der Tagespflege sei vor allem aus diesem Grund entstanden. Auf diese Weise möchte Thomas Knoll die Familien, die im Ort wohnen und die Großeltern zu sich holen, unterstützen: „Familien, bei denen die Kinder mittlerweile aus dem Haus sind, holen die Großeltern zu sich. Dort findet ein Generationswechsel statt. Trotzdem müssen die meisten tagsüber noch arbeiten. Die Großeltern können dann in die Tagespflege kommen“, sagt er. Dadurch würden auch die Pflegenden entlastet.

Vor Ort betreut jedoch nicht Thomas Knoll die Senioren, sondern das Team des Delphin Pflegedienstes. Insgesamt vier Mitarbeiter des Betreibers umsorgen die Bewohner des betreuten Wohnens, bis zu vier weitere Kräfte gestalten gemeinsam mit den Besuchern der Tagespflege die Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr. Insgesamt 13 Personen können dort betreut werden. Und schon wenige Wochen nach der Eröffnung sind die ersten Tagesgäste vor Ort. Etwa sechs bis sieben Senioren täglich sind zu Besuch, wie die zuständige Fachkraft der Tagespflege Kerstin Nowak berichtet.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Senioren geben positives Feedback

Nicht nur Besitzer und Betreiber sind mit dem Ergebnis nach so kurzer Zeit zufrieden. Auch die Senioren sind es. Heidi Gast wohnt in einer der neuen Wohnungen und verbringt ihre freie Zeit in der Tagespflege: „Es gefällt mir sehr gut. Wir machen viel. Das hatte ich vorher nicht“, sagt sie. Dem stimmt auch Dieter Groth zu. Er hat vor seinem Umzug nach Brandshagen in Stralsund gelebt: „Es harmoniert alles. Ich bin zufrieden. Es ist immer jemand für einen da“, sagt er.

Angelika Vellgut ist eine Besucherin der Tagespflege, die von außerhalb kommt. Sie lebt in der Cobi Seniorenresidenz in Stralsund. „Ich mag den Tagesablauf und dass man hier in Gesellschaft ist“, sagt sie. Doch wie sieht so ein Tag aus? Neben dem gemeinschaftlichen Frühstück und einer Runde Zeitung lesen, stehen auch Sport und Spazierengehen auf dem Tagesplan. Außerdem planen Kerstin Nowak und ihr Team kleine Beschäftigungen wie beispielsweise basteln oder Gesellschaftsspiele. „Die Leute sind begeistert, sie haben Abwechslung, sie haben mehr Kontakt zu anderen, sitzen in der Gemeinschaft, fühlen sich wohl und aufgehoben. Es ist wie eine kleine Familie und wir sind in dem Fall wie Enkelkinder“, so Nowak.

Zwölf Wohnungen in Brandshagen bereits vermietet

Auch Eric Jacobs, Leiter des betreuten Wohnens im Seniorenzentrum merkt, wie gut das Angebot den Bewohnern tut. Auch wenn die Umstellung zunächst groß ist: „Natürlich müssen Ältere, die vorher im Haus oder in einer großen Wohnung gewohnt haben, sich einschränken und klar ist, dass das Herz schmerzt. Am Anfang ist das natürlich gewöhnungsbedürftig. Wir hatten aber noch niemanden, der ganz doll geweint hat, weil es ihm gar nicht gefällt“, sagt er. Und er merkt auch: Das Angebot der Tagespflege tut den Bewohnern gut. Am Abend seien alle ausgelastet vom Tag, wodurch auch der Schlafrhythmus besser sei.

Zwölf der 14 Wohnungen sind bereits vermietet. Die Nachfrage ist hoch, doch nicht jede Anfrage kann bedient werden, so Thomas Knoll: „Der Betreiber muss natürlich auch schauen, dass gewisse Leistungen abgerufen werden. Er stellt die Pflegekräfte und muss Miete zahlen. Wir wollen ja auch die Leute betreuen, die die Hilfe wirklich brauchen.“ Langfristig gesehen kann der Bauunternehmer sich vorstellen, das Angebot auf weitere Standorte auszudehnen. Abschließend fügt er hinzu: „Wir wollen hier mehr bieten, als wir an Geldleistung zurückbekommen können. Wir sind sicherlich nicht die günstigsten, dafür bieten wir aber auch viel an unserem ländlichen Standort an.“

Von Lena-Marie Walter