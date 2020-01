Breitband: Jetzt wird in Brandshagen gebaut

Miltzow

Der Breitbandausbau in der Gemeinde Sundhagen geht zügig voran, verkündete Bürgermeister Helmut Krüger jetzt. Und er hoffe, dass es so gut weitergeht wie beispielsweise in Neuhof.

Dort war der Breitbandausbau nämlich Ende November für das Gemeindegebiet auf dem Gelände der Marina Neuhof offiziell gestartet. In der dritten Januarwoche waren die Arbeiten in Neuhof bereits abgeschlossen. Ein Termin für die Arbeiten im Straßenbereich steht noch nicht fest, wird auf der Internetseite des Amtes Miltzow mitgeteilt.

In Brandshagen wurde ebenfalls bereits im Dezember gearbeitet und auch jetzt wird im Bereich der dortigen Dorfallee und Auf den Hörnern gebaut. Weitere Bereiche im Dorf sollen folgen. Im Boddenring, im Kormoranweg und in der Bredenbeker Straße sowie in der Strandstraße werden offene Hausanschlüsse hergestellt.

„Interessenten können sich über den Fortschritt der Arbeiten auf der Amtsseite informieren“, sagt Krüger. Leider gebe es keinen Zeitplan, darüber, wann was angeschlossen werden soll.

Von Almut Jaekel