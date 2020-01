Breitbandausbau Vorpommern-Rügen: Profitieren nur Telekom-Kunden?

Tremt

Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde: Ein Traum! Realität soll er sein in Kirchdorf und dem kleinen Ort Tremt in der Gemeinde Sundhagen. Denn dort können bereits die ersten 100 Haushalte und Firmen einen superschnellen Internetanschluss buchen.

Ärgerlich! Für Nicht-Telekom-Kunden in Tremt auch kein schnelles Internet

Johannes W. Paul aus Tremt ist einer der Glücklichen. Theoretisch! Denn obwohl sein Highspeed-Anschluss Ende November 2019 freigeschaltet wurde, „genießt“ er beim Öffnen einer Webseite die absolute Entschleunigung, mehr als 16 Mbits/s im Downloadbereich sind nicht möglich. „Als 1&1-Kunde haben wir noch die gleiche Internetgeschwindigkeit wie vor dem Breitbandausbau. Weil wir den neuen Anschluss mit dem Provider nicht nutzen können“, berichtet der Senior. Mehrmals habe er mit seinem Anbieter Kontakt aufgenommen, lange Telefonate geführt. „Einmal sogar rund zwei Stunden lange“, erzählt er. Genutzt hat es nichts. „Trotz mehrfacher Rückfrage habe ich keine Antwort bekommen, warum es über 1&1 nicht möglich ist, das schnelle Internet nutzen zu können“, berichtet der Tremter, der gerade im Frühsommer des vergangenen Jahres seinen Vertrag verlängert hat.

„Für mich ist es einfach nur ärgerlich! Da erfolgt der Ausbau mit Bundesmitteln und mir als Nicht-Telekom-Kunden steht das schnelle Internet nicht zur Verfügung“, sagt er. Er wisse nämlich von Nachbarn, dass für sie der Traum vom schnellen Surfen durchs Internet tatsächlich Realität geworden ist. „Allerdings alles Telekom-Kunden“, berichtet er.

Telekom zuckt mit den Schultern

Das Problem ist dem Breitbandbeauftragten im Amt Miltzow, Nico Dröse, bekannt. „Herr Paul ist kein Einzelfall“, weiß er. Eine Erklärung dafür habe er allerdings auch nicht, bedauert er. Auch er habe schon unzählige Gespräche diesbezüglich mit der Telekom geführt. Das Ergebnis: gleich null. „Ich kann nur so viel dazu sagen, dass die Telekom den Auftrag für den Glasfaser-Ausbau mit der Auflage erhalten hat, diesen diskriminierungsfrei zu realisieren. Bedeutet: Jeder soll seinen Anbieter frei wählen können“, informiert Dröse.

Dem kommt die Telekom nach Aussagen des Pressesprechers Georg von Wagner nach. „Selbstverständlich bieten wir die Anschlüsse den anderen Anbietern diskriminierungsfrei an“, antwortet er auf die OZ-Frage, warum es nicht möglich ist, über einen anderen Provider als die Telekom die maximale Internetgeschwindigkeit nutzen zu können. Der einzige Hinderungsgrund, so von Wagner, sei demnach, dass die Wettbewerber womöglich keinen Vertrag zur Versorgung ihrer Kunden mit der Telekom haben würden. Ob es solche Vereinbarungen auch für die bereits freigeschalteten Anschlüsse in Kirchdorf und Tremt oder auch der Gemeinde Wendisch Baggendorf gebe, könne er nicht sagen.

Nachgefragt bei 1&1 , O2 und Vodafone

Im Fall von 1&1, dem Anbieter von Johannes W. Paul, ist das zumindest nicht der Fall, wie Peter Manderfeld, Pressesprecher des Unternehmens, mitteilt. „Derzeit hat 1&1 keinen Zugang zur FTTH-Infrastruktur (das Glasfasernetz; Anm. d. Red.) der Deutschen Telekom, weshalb wir unseren Kunden in diesem Postleitzahlengebiet keine Produkte auf Basis dieser Technologie anbieten können“, teilt er auf Nachfrage mit.

Florian Streicher, Pressesprecher der Telefónica Deutschland, die die Marke 02 vertreibt, antwortet: „ Telefónica Deutschland verfügt über keine eigene Festnetzinfrastruktur. Für die Realisierung unserer O2-Festnetzprodukte greifen wir im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung auf die leistungsstarke Festnetzinfrastruktur der Deutschen Telekom zurück.“ Im Zuge dieser Vereinbarung könne das Unternehmen seinen Kunden zumindest Anschlüsse mit Surfgeschwindigkeiten von bis zu 250 Mbit/s anbieten.

Noch schnellere Internetverbindungen mit Downloadraten bis zu 1 Gbit/s will das Unternehmen künftig per Kooperationsvereinbarung mit dem Anbieter Tele Columbus schaffen. „Zudem erhalten wir künftig Zugriff auf das bundesweite Kabelnetz von Vodafone und Unitymedia, so dass wir unseren Kunden O2-Festnetzprodukte mit höheren Geschwindigkeiten als VDSL anbieten können“, informiert Florian Streicher.

Aber auch das ermöglicht nicht allen Einwohnern im Altkreis Grimmen, superschnell durchs Internet surfen zu können. Im Landkreis Vorpommern-Rügen könne Vodafone vielerorts auf eine eigene gigabitfähige Kabel-Infrastruktur oder DSL zurückgreifen, teilt Vodafone-Pressesprecher Thorsten Höpken mit. Jedoch zeigt eine adressgenaue Abfrage der verfügbaren Anschlüsse auf der Vodafone-Internetseite Lücken auf. Eine davon in Tremt.

In anderen Orten dagegen, wie in Kirchdorf oder Wendisch Baggendorf beispielsweise, können über Vodafone Internetgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s erreicht werden – per Zusatzgerät. „In den Dörfern bieten wir unseren Kunden für einen schnellen Internetzugang den GigaCube an“, informiert Thorsten Höpken. Eine Vermarktung der Telekom-Glasfaserinfrastruktur im hiesigen Landkreis, die noch schnelleres Internet zulassen soll, sei nicht vorgesehen.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger