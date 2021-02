Bremerhäger Eichen gefällt und verkauft: Das passiert mit den Stämmen

Bremerhagen

Thomas Reuß-Trautwein nimmt jeden Eichenstamm am Waldweg genau unter die Lupe. Der Mitarbeiter des Sägewerkes Holzindustrie Templin kauft Eichenstämme im Bremerhäger Wald. Er ist gemeinsam mit einem Mitarbeiter und Matthias Sandmann, Sachbearbeiter für Holzvermarktung und Jagd im Forstamt Poggendorf, in den Bremerhäger Forst gekommen, um Eichen fürs Sägewerk zu kaufen.

„Die Stämme werden in verschiedenen Kategorien zwischen A und D abgegeben – je nach Qualität“, erklärt Sandmann. Diesmal sind die Eichen nicht so hochwertig, zunächst mussten die schwächeren Bäume aus dem Bestand, um den anderen Platz zum Wachsen zu machen.

„Eichen brauchen viel Licht“

Ab November wurden die Eichen im Bremerhäger Forst geschlagen. „Nicht nur Eschen und Fichten haben Gesundheitsprobleme aufgrund des Klimawandels, sondern auch Eichen, Buchen und Ahorne leiden unter Trockenheit & Co.“, sagt Revierförster Hendric Wojtek. Deshalb müssten kranke Bäume entnommen werden.

„So diente die Holzernte 2019 und 2020 im Revier Bremerhagen fast ausschließlich der Gesunderhaltung und Strukturierung der Bestände“, erklärt Wojtek. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4800 Kubikmeter Holz im Bremerhäger Forst geschlagen, informiert er. Davon seien 3500 Kubikmeter Schadholz gewesen. Wojtek: „Das wir jetzt fortgesetzt.“

Auch das in diesem Winter geschlagene Eichenstammholz stammt ausschließlich von diesen schlechtesten, geschädigten Stämmen, sagt Wojtek. Bevor sie ganz absterben, sollen sie im Sägewerk verarbeitet werden. Der durchschnittliche Preis liegt bei etwa 100 Euro pro Festmeter, sagt der Förster. 88 Festmeter wurden jetzt für den Verkauf bereitgestellt.

Forstamt Poggendorf Zum Gebiet des Forstamtes Poggendorf gehören 22 000 Hektar Wald. Das sind nur 14 Prozent der Gesamtfläche im Forstamtsbereich, der Landesdurchschnitt der bewaldeten Fläche liegt bei 23 Prozent. Es reicht von Grimmen bis nach Franzburg, hinter Demmin und Tribsees sowie vor die Tore von Greifswald und Jarmen. Neun Reviere gehören zum Forstamt. Die Anfänge einer Forstverwaltung im Gebiet des heutigen Forstamtes Poggendorf reichen bis in die Schwedenzeit (1648-1815) zurück. Mit der Zuordnung Schwedisch-Pommerns an Preußen 1815 wurde eine geregelte Forstwirtschaft eingeführt. 1835 wurde die preußische Oberförsterei (später Forstamt) Poggendorf eingerichtet, die bis 1945 Bestand hatte.

„Die guten Bäume sind aber stehen geblieben“, sagt Revierförster Hendric Wojtek. Die Bäume, an denen es Kronenschäden oder Abbrüche gibt oder die Stämme verletzt waren, wurden herausgenommen. Die Kronen der Eichen brauchen viel Licht, damit der Baum gesund wachsen kann“, erklärt der Förster. Das hätten die verbliebenen Eichen jetzt und so werde sich der Stammumfang relativ zügig bis auf etwa 70 Zentimeter in Brusthöhe vergrößern. Innerhalb der nächsten 20 bis 30 Jahre können sie dann nach und nach aus dem Wald genommen werden, sodass keine Kahlflächen entstehen, plant Wojtek. „Die wertvollsten Stämme können dann Preise von bis zu 500 Euro je Festmeter erreichen.“

Bretter für Möbel aus Bremerhäger Eichen

Thomas Reuß-Trautwein misst die am Waldweg liegenden Stämme nach, begutachtet die Schnittstellen genau, sucht nach Schädlingen im Holz. Einige kranke oder zu dünne Stämme lehnt er ganz und gar ab. „Daraus können wir im Sägewerk nichts machen“, begründet er. „Bretter für Möbel und Fußböden sollen in erster Linie aus den Bremerhäger Eichen entstehen“, sagt er und meint, er hätte lieber ein paar Stämme von den ganz Guten gehabt. Aber die sollen ja eben noch wachsen.

Deshalb geht bei manch einem Eichenstamm ein Stück umsonst mit ins Sägewerk oder die Fachleute einigen sich mit Förster Hendric Wojtek auf eine niedrigere Kategorie, für die es dann natürlich auch weniger Geld gibt. „Alles, was ganz hierbleibt, verrottet natürlich nicht einfach bei uns im Wald“, sagt der Förster. Das Holz gehe an kleinere Sägewerke in der Region, beispielsweise nach Franzburg, erklärt er.

