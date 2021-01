Von Fraßlöchern über die Spuren der Tiere: Im Wald gibt es vor allem für Kinder vieles zu entdecken. Am besten geht das in solchen Lehrpfaden wie dem in Bremerhagen (Vorpommern-Rügen). Die Kinder der örtlichen Kita „Trampolin“ haben nach den Tieren des Waldes gesucht und den Naturlehrpfad getestet.